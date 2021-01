10 asja, mida saad teha, et oma enesehinnangut tõsta

"Sul on õigus jääda truuks oma arvamusele, kaitsta oma õigusi ja langetada ise oma otsuseid. Ma usun, et selline egoism on eluterve ja vajalik. See laseb sul sirge seljaga oma teed käia, aga ka kõikidele teistele inimestele, kes on su ümber, tähelepanu ja armastust jagada," soovitab psühholoogiline nõustaja ja raamatu "Ärevuse vari" autor Kadi Kütt.

1. Esimese asjana peatu ja tunnista tegelikkust

Meie ühiskonnale on omane tugev-olemise kultus. Kipume oma valu ja kannatusi eitama või maha suruma, sest neile otsa vaatamine teeb haiget või tundub ohtlik, kuna hädavares ei meeldi ju kellelegi. Kuid enne, kui sa pole endale tunnistanud, et sul on raske aeg, et oled haiget saanud või endaga parasjagu puntras, ei saa sa end ka aidata. "Praegu on nii. Ma tunnen end halvasti. Ma olen solvunud, pettunud, vihane, kurb... Ma tunnen ärevust. Praegu on minuga lood just nii.

"Kui võitled haiget tegeva olukorra või pinnale tõusva emotsiooni vastu, kaevad ennast veel sügavamasse auku. Leppimine ei tähenda seda, et sa lepid oma ärevusega kui paratamatusega. See tähendab, et sa kõigepealt aktsepteerid ja seejärel asud tegutsema. Nüüd juba hoopis teise, jõudu andva energiaga.

2. Uuri end ausalt

Mida ma naudin ja mis teeb mind õnnelikuks? Mis ei lase tunda rahulolu? Mida tahan oma elus muuta? Kuidas ma tahan, et oleks? Taoliste küsimuste esitamine ei tähenda pealiskaudsete lahenduste otsimist. Vahel tähendab see oluliste küsimuste esitamist ilma vastust ootamata, lihtsalt mõtisklemist tähtsate teemade üle, lastes neil enda sees olla, küpseda. See tähendab endale tunnistamist, et miski sinu jaoks tähtis on su elust puudu.

Küsi endalt, millest on su ärevus tingitud. Kui esimestel kohtumistel teraapias tuuakse enamasti põhjuseks suur töökoormus, kehv uni ja ebatervislikud harjumused, siis juba mõne seansi järel jõuame klientidega asja ivani: "Ma ei meeldi endale", "Ma ei väärtusta ennast", "Ma vihkan oma tööd", "Ma olen oma abielus õnnetu", "Ma tunnen end väga üksildasena".