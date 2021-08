Proovi järgi! Heaks alternatiiviks suhkrule on looduslikud magusained

Ksülitool ja erütriit. Need kaks suhkrualkoholi on väiksema kalorisisaldusega kui suhkur ning ei tõsta veresuhkrutaset nii radikaalselt. Lisaks kasutatakse neid ka looduslikes hambatoodetes, sest need ei toida baktereid, mis lagundavad hambaid. Mõnele inimesele meeldivad need magusained, kuna neid saab suhkru asemel kasutada ja nende maitse on suhkruga väga sarnane. Teised aga leiavad, et samamoodi nagu suhkruleht, mängivad need meie isu ja veresuhkruga. Kui sa otsustad neid magusained proovida, siis me soovitame sul kuulata oma keha. Kui sa leiad ennast ihalemas üha rohkem maiustusi ja need mõjutavad negatiivselt sinu tervist või viivad su veresuhkru tasakaalust välja, siis pole need magusained sinu jaoks. Lisaks sellele võivad need magusained põhjustada seedeprobleeme. Need võivad tekitada iiveldust, krampe ja kõhulahtisust ning neid ei soovitata inimestele, kes järgivad peensoole ravimise dieeti, nagu näiteks soolestiku ja psühholoogilise sündroomi dieet (GAPS) ja spetsiifiline süsivesikutevaba dieet (SCD). Soolestiku ja psühholoogilise sündroomi (GAPS) toidukava ja spetsiifiline süsivesikutevaba dieet (SCD) aitavad toitumist parandada inimestel, kes kannatavad krooniliste seede-, energiavaeguse ja meeleoluga seotud sümptomite all. Need dieedid lubavad süüa puuvilju, datleid ja mett, kuna peensool, mis vastutab 90 protsendi seedimise eest, suudab neid lihtsalt omastada. Kui sa aga kannatad pärmseene või bakteriaalse ülekasvu all, siis soovitame sul neid toiduaineid tarbida mõõdukas koguses või need toidukavast üldse välja jätta, kuni sinu sümptomid hakkavad taanduma.