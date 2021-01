Teadjanaise Mai-Agate Väljataga nõuanne, kuidas lahendada elus esilekerkivaid probleeme

Lepime kõigepealt kokku, et kasutame sõna "probleem" asemel sõna "väljakutse", sest kui ma küsin kõrgemate jõudude käest, kuidas seda probleemi lahendada, saan esimeseks vastuseks vastu küsimuse, et mis asi see probleem on. Me ei tea, mis asi see on. Peame endale meelde tuletama, et me ise valime endale väljakutsed ja viisid, kuidas nendega hakkama saada.