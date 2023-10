Praktilised nõuanded, kuidas leevendada kõhukinnisust

Veejoomise olulisust pole võimalik üle tähtsustada. Vesi on oluline, et sooletrakti limaskest oleks piisavalt toidetud ja kohev. Vesi on vajalik seedeensüümide tootmiseks ja toimimiseks. Vee mõjul paisub sooles olev lahustuv kiudaine, mis muudab soolesisu raskemaks ja kiirendab selle liikumist. Vesi puhastab ja toniseerib keha. Organismis valitsev veepuudus on üks sagedasemaid kõhukinnisuse põhjusi.