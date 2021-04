Täna on 4.04! Mis on selle numbri ajalooline, vaimne ja numeroloogiline tähendus?

Number neli on kõige väiksem number, mida saab rühmitada paaridesse. See on ka esimene astmeline number. Võibolla sundisidki need omadused Kreeka pütaagorlastel number nelja jumalikuks ja kosmiliselt tähtsaks pidama.

Üle kahe tuhande aasta hiljem pööras arvude olemuse aluseid täpsustanud psühholoog ja psühhiaater Carl Gustav Jung sellele erilist tähelepanu. Unenägude tõlgendamisel arvestas Jung nelja kui ühe keskse numbriga, mis pidavat väljendama inimese psühholoogilist tervikut.

Jungi järgi moodustab nelinurk täiusliku kujundi, niisamuti suhtuti sellesse ka juba antiikajal. Täiusliku kujundina kujutab nelinurk kõike sisaldavat tervikut. Leonardo da Vinci kujutas täiuslikku inimest nii, et joonistas inimese nelinurga sisse ja lisas sellele veel ka ringi, kus keskpunktiks sai inimese naba.

Muinasroomlased olid maalähedased ja nende jaoks kujutasid neli ja nelinurk kaubandusjumalat Mercuriust, keda peeti maailma isandaks ja kõige külvajaks. Roomlased pidasid aga nelja maise universumi numbriks. Egiptlased arvasid, et taevas toetub neljale suurele sambale.

Neli on ka korra number, mis sümboliseerib kindlust, püsivust ja seaduspärasust. Ka aastaaegu ja suuremaid ilmakaari on just neli. Paljudes kultuurides on valitsejatel just nelja-aastane valitsusaeg, mis rõhutab võimu jumalikku päritolu.

Number neli on erinevates kultuurides tähistanud nii õnne kui ka õnnetuse numbrit. Neljaleheline ristikuleht on väga tuntud õnnetoova sümbolina. Samas, Hiinas ja Lähis-Ida riikides aga pigem välditakse number neljaga seonduvat, kuna see ei too nende uskumuste kohaselt õnne.