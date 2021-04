9 viisi, kuidas kaitsta end energeetiliste rünnakute eest

Me elame maailmas, kus nii meie sees, kui ka meie ümber käib elav energeetiline liiklus. Oma aura puhastamine ja enda ümber tugeva energeetilise kaitsekilbi loomine on igaühe võimuses. Siin on üheksa tõhusat viisi, kuidas end kaitsta väliste mõjutajate eest.

1. Kristallid

Kristallid omavad tugevat väge ning aitavad kaasa kaitsekilbi loomisele. Parimad kristallid, mis tõrjuvad negatiivset energiat on must oonüks, obsidiaan, suitsukvarts ja must turmaliin. Võid neid kive kanda ehtena või siis lihtsalt kaitsekivina taskus.

2. Kirka valguse meditatsioon

Sulge silmad, hinga mõned korrad rahulikult ja sügavalt sisse-välja, et rahustada oma keha ja meel. Seejärel kujutle oma vaimusilmas ette, et kogu sinu keha ümbritseb kirgas valge, hõbedane või kuldne kiirgus. Tunneta, kuidas see valgus kaitseb, soojendab ja hoiab sind. Sa võid selle valguse mõelda enda ümber ükskõik kui suureks või heledaks. Mida võimsam see on, seda parem.

3. Salvei

Salvei põletamine on iidne rituaal, mida praktiseerisid juba vanad egiptlased. Usutakse, et sellel on negatiivset energiat ja halbu vaime eemale tõrjuv võime. Võid seda kasutada nii oma kodu kui tööruumide puhastamiseks.

4. Eeterlikud õlid

Õlid on suurepärased töövahendid, kui soovid iseennast, oma aurat ja end ümbritsevaid ruume puhastada. Parimad eeterlikud õlid on selleks mürr, lavendel, sidrun, viirukipuu. Võid neid kautada difuuseris, aroomilambis või ka lisada neid näiteks põrandapesuveele.

5. Voolav vesi

Kui lähed pesema, siis kujutle, kuidas voolav vesi peseb maha kõik selle, mida sa ei vaja. Kõik negatiivne energia voolab koos pesuveega minema ning jätab puhtama ja kergema tunde. Peale pesemist kasuta keha kreemitamiseks looduslikke kreeme või õlisid, millesse on lisatud ka mõnda eelpool mainitud eeterlikku õli. Seda tehes kujutle enda ümber puhta valge valguse kaitsev kookon.

6. Kaitsvad mantrad ja palved