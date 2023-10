Seitse fakti sauna ja vihtlemise mõjust tervisele

Meie kehas on selline asi nagu termoregulatsiooni mehhanism. Põhimõtteliselt see aparaat, mida me hooldame karastamisega. Aga tänapäeva inimene on mugav: toas on kogu aeg soe, autos on soe, riided on ilmastikukindlad ja meie termoregulatsiooni aparaat teeb võimalikult vähe tööd. Aga siin tulebki mängu saun.