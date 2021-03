Üheksa asja, mida tugev naine ei lase mehel kunagi suhtes teha

Alfa-naine on tugev ja suudab ise enda vajaduste eest hoolitseda. Ta on kergesti äratuntav ja paljud tunnevad tema suunas kohest tõmmet. Selline naine võib olla nii sündinud selliselt, et ta tunnetab väga tugevalt, mis on tema õigused kui ka selline, kes on käinud läbi karmidest elu õppetundidest ja jõudnud läbi pöördeliste arengute oma tõelise minani.

Selline naine teab, mida ta väärt on ja ta ei lase end kohelda mitte kellelgi, mitte ühelgi tingimusel halvasti. Kindlasti mitte ka oma partneril. Need on üheksa asja, mida alfa-naine suhtes ei talu:

1. Vabandused, vabandused, vabandused

Kui sellise naise partner toob alatasa põhjendusi, miks üks või teine asi ei saa tehtud või kui alatasa kerkivad esile asjad, mis toovad pettumust, siis pidevast vabandamisest saab üsna pea suhte lõpp. Tugev naine annab oma partnerile loomulikult andeks kui selleks on põhjust. Kui aga vabandamisest saab harjumus, siis kõnnib ta lõpuks lihtsalt minema.

2. Ebakindlus ja pidev kõhklemine

Kui mees midagi lubab, siis peaks ta sellest lubadusest ka kinni pidama. Kui aga ühtegi otsust ei suudeta vastu võtta, viimasel hetkel mõeldakse ümber või tühistatakse plaanid, siis peaks mees hakkama mõtlema, kuidas üksi toime tulla. Tugev naine ei soovi enda kõrvale meest, kes ei pea sõna ja kellel puudub igasugune enesekindlus ja teadmine, mida ta tahab.

3. Austuse puudumine

Tugev naine austab iseennast ja tunneb enda üle uhkust. Kui sellist naist alla surutakse või tema suhtes hoolimatult käitutakse, siis leiab suhe üsna kiirelt lõpu. Sellisel naisel on väga kindlad piirid, kust nad ei lase kellelgi üle minna.

4. Liigne kontroll

Tugev naine on iseseisev ja enesekindel. Ta ei vaja, et mees ütleks talle, mida teha, milliseid riideid kanda, kellega suhelda või kus käia. Ta hindab oma otsustamisvabadust piisavalt kõrgelt, et mitte lubada kellelgi end raamidesse suruda. Alfa-naine ei ole see, keda saab kontrollida ja oma alla painutada.

5. Valetamine