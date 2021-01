Alkeemia lugemisnurk | 11 mõtet külgetõmbeseaduses: Praegused mõtted loovad sinu tulevase elu

1. Mõtted saadavad välja magnetilise signaali, mis tõmbab paralleeljoone tagasi sinuni. Dr. Joe Vitale

2. Valitsev mõte või vaimne hoiak on magnet, ja kuna seadus ütleb, et sarnane tõmbab sarnast, siis järelikult tõmbab vaimne hoiak muutumatult ligi selliseid olukordi, mis vastavad tema olemusele. Charles Haanel

3. Vaimse jõu vibratsioonid on kõige peenem ja seega võimsaim jõud, mis eksisteerib. Charles Haanel

4. Sinu praegune elu on peegeldus sinu mineviku mõtetest. Sealhulgas kõik need suurepärased asjad ja samamoodi ka kõik need mitte nii väga meeldivad. Kuna sa tõmbad külge seda, millest sa enim mõtled, siis on lihtne näha, millised on olnud sinu valitsevad mõtted igal elualal, sest see on see, mida sa oled kogenud. John Assaraf

5. Külgetõmbeseadust ei huvita, kas sa tajud midagi hea või halvana või kas sa tahad seda või mitte. See vastab sinu mõtetele. Nii et kui sa vaatad kuhjunud võlga ja tunned end selletõttu väga halvasti, siis see ongi signaal, mille sa saadad Universumisse. "Ma tunnen end kogu selle võlakoorma tõttu tõesti halvasti." Sa lihtsalt kinnitad seda endale. Sa tunned seda igal oma olemuse tasandil. Sellepärast saadki sa seda veel enam juurde. Külgetõmbeseadus on loodusseadus. See ei ole personaalne ja ei näe häid ega halbu asju. See võtab sinu mõtted vastu ja peegeldab need sulle sinu elukogemusena tagasi. Külgetõmbeseadus annab sulle lihtsalt seda, millest sa mõtled. Bob Doyle

6. Külgetõmbeseadus on väga sõnakuulelik. Kui sa mõtled asjadele, mida soovid, ja keskendud neile kogu tahtega, annab külgetõmbeseadus sulle täpselt seda, mida sa tahad - annab iga kord. Kui sa keskendud asjadele, mida sa ei taha ("ma ei taha hilineda"), siis külgetõmbeseadus ei kuule, et sa ei taha seda. Ta manifesteerub asjades, millest sa mõtled, ja nii see on ning saab olema ikka ja jälle, alati. Külgetõmbeseadus on tahtmiste ja mittetahtmiste suhtes erapooletu. Kui sa keskendud millelegi, ükskõik mis see ka poleks, siis sa kutsud selle ellu. Lisa Nichols