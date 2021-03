Milliseid ravimtaimi korjata märtsis ja aprillis ning milleks need head on?

Nurmenukk on rahvasuus tuntud ka kui taevavõti - ju siis on tegemist taevaliku taimega. Nurmenuku lehtedest ja õitest saab abi kevadisel ajal, kui väsitav talv on ka kõige tugevamatele jälje jätnud. Varakevadel võib esimesena korjata just vitamiinirikkaid nurmenuku lehenutte.

Nurmenukku korjatakse aprillis, mais ja juunis ning õisi võib koguda kas koos tupplehtedega või ka ilma. Lisaks rohkele C-vitamiinile on tal köhavastane toime ja kergelt higi- ning uriinieritust soodustav toime. See omakorda teeb nurmenuku sobivaks külmetushaiguste korral ja lubab teda kasutada üldturgutava ja puhastava taimena, puhastades ka lümfisüsteemi.

Parim aeg korjamiseks on aeg kui taim veel ei õitse. Karulauk on söödavatest taimedest üks esimesi kevadekuulutajaid. Aga tasub olla ettevaatlik ja mitte segamini ajada mürgiste maikellukese lehtedega. Karulaugu kõige suurem väärtus on tema lehtedes sisalduv C-vitamiin, seda on 10-15 korda rohkem kui sidrunis. Kõige parem on kasutada lehti toorelt.