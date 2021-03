Läbi naiselikkuse ja õrnuse saab naine äratada mehes tema tõelise olemuse

Kui sa vaatad mehi, kes on väga edukad äris, kunstis, spor­dis või vaimsetel aladel, siis näed, et teatud eluperioodidel on nad tegelnud täielikult ainult oma eesmärkide teostamisega. Nad on keskendunud oma elule ja teadnud, mida tahavad. Neil on väga kindlad eesmärgid ja nad kõrvaldavad kõik neid segavad asjaolud. Sellised mehed on tihti intiimsuhetes välja­kannatamatud. Näiteks on see muidugi suurepärane, kui mees on finant­siliselt või loovalt edukas, aga sellised mehed on tihti tunde­elus ja õrnustes oskamatud ning neil on raske sinu armastu­sele samaga vastata.