Märgid, mis näitavad, kas käid oma elus ikka õigel teel

Jälgi märke

Oled kinni ennasthävitavates käitumismustrites? Liigsöömine, liigne alkoholi joomine, liigne shoppamine. Ühesõnaga kõik see millega sa lähed "üle võlli", isegi liigne sportimine, liigne mediteerimine või ületöötamine. Sa oled tasakaalust väljas ja püüad maha suruda oma emotsioone, tundeid, hirme või tegematajätmisi. Sa oled kuskil ignoreerinud oma tõelisi vajadusi. Mõtle, mida sa püüad peita, kinni mätsida, alla suruda, mida sa ei taha endale tunnistada ?

Universumiga sünkroonis

Kes meist ei oleks nautinud neid perioode, kui kõik läheb justkui lepase reega. Igas fooris põleb roheline tuli, kõik parkimiskohad on sinu. Kohtud õigel ajal õigete inimestega, su silma ette satub täpselt vajalik raamat, mis muudab su elu, kuuled laulu, mille sõnumist saad aru vaid sina, satud minema reisile just siis kui pakutakse viimane reis poole hinnaga ja nii edasi. Need on sinu jaoks justkui märgid, et oled õigel teel ja sa tead, et kui sa lähtud oma soovides hinge vajadustest, siis kogu universum aitab sulle salamisi kaasa ja näitab sulle teed igal sammul.

Universum saadab sulle märke ka siis kui sa ei ole õigel teel

Sa proovid saada tööle oma unistuste töökohta, kuid saatus näikse sulle vingerpussi mängivat ja sulgeb su ees kõik uksed. Sa näed kõvasti vaeva, teed kõvasti tööd aga loodetud tulemusest on asi kaugel. Sa oled valel ajal vales kohas ning roheliste tulede asemel ootavad sind hoopis parkimistrahvid. Vahest tuleb osata lihtsalt loobuda asjadest, mis tunduvad nii õiged ja head. Võibolla on need soovid juhitud su kavala ego poolt ja vahest ei pruugi see olla lihtsalt sinu tee.

Sinu kodu on täielik seapesa või siis vastupidi piinlikult puhas

Öeldakse, et kodu võib inimese kohta paljugi rääkida. Segamini tuba näitab seda, et ka su elus on kõik segamini ja pilla-palla. Võibolla on Feng Shui paigast ära ja sa oled ka ise tasakaalust väljas. Piinlikult puhas kodu on aga märk raisatud elust. Kas sa teed ikka seda, mida tulid siia maailma tegema?