Kuidas mõista, mida hing vajab?

Enesetunne ütleb meie kohta ära, kas me tunneme ennast hästi või halvasti. Ja seda kõike kõige otsesemas tähenduses. Kui inimene ütleb, et ta tunneb ennast halvasti, siis tunneb ta iseennast halvasti, sest ainult need, kes on enda sees toimuvast teadlikud, suudavad oma enesetunnet juhtida. Mida paremini valdab inimene enesetunnetust, seda enam rahuldust pakkuvat enesetunnet suudab ta luua.

Kõigil meil on paremaid ja halvemaid päevi. Küsimus on selles, kuidas "pimeduse" keskel mitte pimedaks jääda. Mina soovitan kohe kasutada kõige ümbritseva suhtes peegelefekti, sest see on kiireim ja lihtsaim viis astuda kontakti reaalsusega, mis varjab sügavamalt ennast meie sees. Näiteks kui inimesel on ümberringi palju konflikte, siis tuleks otsida sisemisi konflikte enda sees. Kui meid ümbritsevad närvilised, stressis ja kärsitud inimesed, on soovitatav teadvustada, et ka ise ollakse mingil kujul "liimist" lahti. Kui meile valetatakse otse näkku, on aeg silmitsi seista oma isiklike sisemiste valedega.