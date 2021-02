TÄNA ON SÕBRAPÄEV: 20 südamlikku mõtet ja tsitaati sõprusest

1. "Me kanname oma sõpru südames ja nad ei ole kordagi öelnud, et neil on seal kitsas." Arvo Valton

2. "Uskuge, te panete lukku ukse omaenese vabaduse ees, kui varjate sõprade ees oma muresid." William Shakespeare

3. "Kõikidest andidest, mille põhjal võime loota õnnelikku elu, on sõprus kauneim." Epikuros

4. "Üksinduses, haige olles, segaduses - ainuüksi teadmine sõprusest aitab vastu pidada, isegi siis, kui sõber on jõuetu aitama. Piisab sellest, et nad olemas on. Sõprust ei vähenda aeg ega kaugus, ei vangistus ega sõda, ei kannatused ega vaikus. Just neil hetkil kinnitab sõprus tugevamini juuri. Just neist hetkist puhkeb ta õide." Pam Brown

5. "Tõeline kahekõne sõprade vahel toimub vaikuses. Mitte ütlemine, vaid see, et ütelda pole vajagi, on see, mis loeb." Margaret Lee Runbeck

6. "Sõber on see, kes annab sulle täieliku vabaduse olla sina ise." Jim Morrison

7. "Sõprus ja armastus on kaks suurt tunnet, mis muudavad inimest täielikult." Jim Morrison

8. "Sõprusel on üks hing ja kaks keha." Aristoteles

9. "Sõpruse ja armastuse tuum on selles, et tahame osa saada ka sõbra kannatustest, mitte üksnes tema rõõmudest." Annette von Droste-Hülshoff

10. "Ma olen alati eristanud sõpru südamesõpradest. Sõpradega on meeldiv vestelda, südamesõprade eest ei varja ma midagi." Edith Piaf

11. "Ära lase väikesel lahkarvamusel kahjustada tõelist sõprust." Dalai-laama

12. "Sõber kuuleb minu südame laulu ja laulab seda mulle, kui ma ise unustama kipun." Albert Schweitzer

13. "Ütle mulle, kes on sinu sõbrad, ja ma ütlen, kes sa ise oled." Vene vanasõna

14. "Parim, mida ma oma sõbra jaoks teha saan, on lihtsalt olla tema sõber." Henry David Thoreau

15. "Kuulamine on ligitõmbav ja veider asi, loov jõud. Meid tõmbab sõprade poole, kes meid kuulavad. Kui meid kuulatakse, siis see äratab meid, annab võimaluse avaneda ja areneda." dr Karl August Menninger

16. "Tõelisele sõprusele on iseloomulik nõu anda ja seda kuulda võtta." Marcus Tullius Cicero