19 märki, et seks su elus on alla igasugust arvestust

1. Ta eeldab, et sa teeksid talle suuseksi, aga tal pole plaaniski samaga vastata. Teisele inimesele mõnu pakkuda võib olla ka sulle endale meeldiv, aga see kõik muutub, kui mees on tobu, kes hoolib ainult iseendast või on liiga laisk või lihtsalt ei soovigi sulle ka mõnu pakkuda.

2. Ta tuleb iga kord, aga sina peaaegu mitte kunagi. Tema arvab, et seksi eesmärk ongi, et tema saaks orgasmi, mitte sina. Noh, patareide abil töötavad vibraatorid on ka toredamad kui sellised mehed.

3. Kui sul läheb kauem kui viis minutit, et tippu jõuda, ütleb ta, et sul on midagi viga. Sul pole mitte midagi viga! Aga temal kohe kindlasti on, kui ta soovib sinus ebakindlust tekitada ja panna sind mõtlema, et oled kuidagi ebanormaalne.

4. Seks lõppeb tema orgasmiga, kuigi see peaks lõppema siis, kui mõlemad pooled on tulemusega rahul. Tema aga arvab, et seks peaks olema nagu pornofilmid, mida ta vaatab, kus naised erutuvad kõige peale, mida mehed teevad.