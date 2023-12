Kolm sammu, kuidas külgetõmbeseadus enda kasuks tööle panna

Pead uskuma, et oled soovitu juba saanud. Juba küsimise momendil pead olema veendunud, et saad, mida tahad. Su usk peab olema ääretu ja täielik. Pärast kataloogist tellimist sa ju rahuned, teades, et saad, mida tellisid, ja saad oma eluga edasi minna.

Teine samm on uskumine. Usu, et see on sul juba olemas. Mina kutsun seda kõikumatuks usuks. Usu nähtamatut.

Sa ei pea korduvalt paluma. Piisab ühest korrast. See ongi täpselt samamoodi nagu kataloogist toodete tellimine. Oma tellimusegi ju esitad vaid korra. Tellides sa ju ei kahtle, kas see ikka jõudis kohale, ega korda seda igaks juhuks üle ega telli siis veel kord ja veel, korduvalt. Tellid ainult korra. Sama on loomisprotsessiga. Esimese sammu teed selleks, et oma soovid selgeks teha. Kui su peas valitseb selgus, oledki küsinud.

See on väga vahva. Universum oleks nagu sinu võimaluste kataloog. Lappad seda ja ütled: "Ma tahaksin seda kogemust ja seda toodet ja sellist persooni oma ellu." Sina esitad Universumile tellimuse. Nii lihtne see ongi.

Küsimine on loomisprotsessis esimene samm, nii et tee see endale harjumuseks. Kui sa pead mingi valiku tegema ja ei tea, mille kasuks otsustada, siis küsi! Ära iialgi jää oma elus ummikusse. Lihtsalt küsi!

Sa saad valida, mida tahad, aga sa pead selle selgelt sõnastama. See on sinu ülesanne. Kui sa ei väljenda selgelt, mida tahad, siis külgetõmbeseadus ei saa seda sulle tekitada. Saates välja segase sageduse, saad ka segaseid tulemusi. Võib-olla on see sul esimene kord elus, aga tee endale täpselt selgeks, mida sa tõesti tahad. Teades nüüd, et sa võid saada, olla või teha kõike, mida soovid, ilma piiranguteta, siis mis see oleks?

Mida sa tegelikult tahad? Istu maha ja kirjuta see paberile. Kirjuta see oleviku ajavormis. Võid kirjutamist alustada näiteks sõnadega "Olen väga õnnelik ja tänulik, et ..." Ja siis kirjuta lahti, mida sa täpselt oma elult tahad, igas eluvaldkonnas.

"Näe asju, mida tahad, juba enda omana. Tea, et need jõuavad vajadusel sinuni. Ja siis lase neil tulla. Ära närvitse ja muretse nende pärast. Ära mõtle nende puudumisest. Mõtle neist kui enda omadest, mis juba kuuluvad sulle ja on sinu valduses." Robert Collier (1885-1950)

Sel momendil, kui küsid, usud ja tead, et nähtamatuses on soovitu sul olemas, asub Universum tööle, et tuua seda ka nähtavasse vormi. Pead käituma, rääkima ja mõtlema, nagu võtaksid soovitu vastu just nüüd. Miks? Sest Universum on peegel ja külgetõmbeseadus peegeldab su valitsevad mõtted sulle tagasi. Kas pole siis loogiline, et asja saamiseks pead seda ka oma vaimusilmas nägema? Kui sinu mõtted teatavad, et asi pole veel siin, siis tõmbadki ligi just seda veel mittekohalolemist. Pead uskuma, et sul juba on soovitu olemas. Pead uskuma, et juba said selle. Pead lihtsalt edastama kättesaamise tunde sagedust, et see sinu eluna realiseeruks. Seda tehes liigutab külgetõmbeseadus jõuliselt kõiki olukordi, inimesi ja sündmusi, et see toimuks.

Puhkusereisi reserveerides, uut autot tellides või maja ostes sa tead, et need asjad on sinu. Sa ei organiseeri ju samaks ajaks teist puhkusereisi ega osta teist autot või maja. Sa tead, et võites loteriiga või saades suure päranduse omanikuks on raha sinu oma, ka ilma seda nägemata. See tunne on usk, et asi kuulub sulle. Tunned, et oled soovitu saanud. Nõua endale soovitud asjad, uskudes ja tundes, et need on sul juba olemas. Seda tehes muudab Universum kõiki olukordi, inimesi ja sündmusi asja teostumiseks.