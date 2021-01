Tiina Tiitus: kõik valusate kogemuste võtmed on lapsepõlves

Vanemad peksavad lapsi, öeldes: "Vaata, mida sa sundisid mind tegema!" või "Kui sa ainult teaksid, kui valus minul on seda tehes!". Lapsed ei õpi sellisest kohtlemisest mitte midagi ja hiljem elus see neid ei aita. Küll aga pannakse nad väljapääsmatusse olukorda, millega nad ise ilma abita hakkama peavad saama. Juhtub see, et laps võtab vastutuse olukorra eest ja süü enda kanda, mis iganes see ka poleks. Kui ema või isa midagi ütlevad ja teevad, siis see peab ju tõde olema. Laps ei juurdlegi selle üle, ta võtab "tõe" automaatselt üle. Õpitakse ära, et suurem võib nõrgemat jõuga allutada. Mõistus pekstakse taguotsast pähe, nagu öeldi. Kas tagurpidi maailmas on tarkus taguotsas? Kas ei peaks pead peksma, kui laps rumal on? Ja kuidas peksmine seda parandama peaks? Ei saagi parandada, aga sunnib alluma, mis ongi tegelik eesmärk. Ühtlasi saab lapsevanem omale eluaegse sõbra asemel eluaegse vaenlase.

Vägivalda laste vastu on ajast aega pisendatud: löömine on ata-ata, juustest tirimine on saku-saku, peksmine on laksu ja vitsa andmine jne. Tegelikult on tegemist räige vägivallaga ja seda tuleks hakata lõpuks ometi nimetama õigete nimedega.

Kui küsin inimeste käest, mille eest neid karistati, siis nad enamasti ei mäleta, aga on kindlad, et küllap said õige asja eest. Näiteks läks üks naine väikese tüdrukuna ilma emale ütlemata vanaema juurde, kes ei elanud üldse kaugel. Ta ema peksis teda sellepärast rihmaga.

Kujuta ette, et praegu tuleks keegi sinupikkuse malakaga ja udjaks sulle vastu sääri. Talle kutsutaks politsei ja ta lõpetaks vangis. Kui ma peaks kokkuvõtlikult ütlema, mida tähendab minu jaoks uus mõtteviis ja mis kõige rohkem muutub, siis on see suhtumine vägivalda. See on tore, et jõuluvana vitsakimp on vöölt kadunud juba minu eluajal.

Ka omaette olek on karistus, midagi halba, sest laps eraldatakse teistest siis, kui ta on teinud midagi mittesobivat. Kodeerimine on nii riukalik, et laps võib hakata isegi oma nime seostama halva ja süüdi olemisega. Näiteks kui lapsele on pandud väga pikk nimi või mitu nime, siis tavaliselt kutsutakse teda mõne lühema hüüdnimega, näiteks võidakse Margaret-Johannat kutsuda Mannuks. Tavaolukorras ta nii oma nime kuulebki - Mannu. Tema pikk nimi hüütakse välja ainult väga erilistel puhkudel. Kui see ei juhtu just lasteaia lõpupeol, siis tähendab see ainult ühte: mingi jama on majas. Margaret-Johanna öeldakse ainult puhkudel, kui ta ei allu, on midagi valesti teinud või ootamas on karistus. Sellepärast soovitan ma kutsuda oma lapsi selle nimega, mille te talle panite. Kutsuda väikest poissi sündimisest saadik Johanneseks, mitte Jossuks, on omaette austuseavaldus. Kui nimesid sai liiga palju, siis valige üks, tema lemmik, ja kasutage seda väärikalt.

Paljud ütlevad nurka pandud lapsele: "Mõtle siin nüüd elu üle järele!". Nagu laps oskaks kuidagi teistmoodi mõelda nagu enne. Ta on aina suuremas segaduses ja näeb, et allutamise ja käsuga saab maailmast läbi. Polegi vaja rohkem teada ega osata. Just vanem peaks olema see, kes näitab, mida võiks teisiti teha. Laps õpib, et kui ei oska, siis mõtle ise välja, aga süüdi oled igal juhul.

Üks mees rääkis, et ta kuulis lapsena, kuidas täiskasvanud ta kuuldeulatuses arutasid, kuidas saab kõige kergema füüsilise vaevata ja teistele märkamatult lapsele kõige tõhusamalt valu teha. Selgus, et kõrva tagant juuste keeramine. Panid tähele, mida tundis sinu keha seda lugedes? Lapse nurka seisma panek võiks ju ometi olla leebe viis asju lapsele selgeks teha? Nurka panemine ja oma tuppa saatmine on lapse eraldamine olukorrast, kus oleks just eriti vaja talle selgitada, kuidas võiks asju paremini ajada. Last nurka pannes vanem nagu ütleks: "Kui ma ise vanemana ei oska sulle olukorda selgitada ega parimat lahendust näidata, karistan ma sind endast eemale tõukamisega. Teeme nägu nagu alati, et sina oled süüdi, kuigi mina olen siin kauem elanud ja peaks oskama paremini. Aga muidu ei saa ma sulle üle anda neid süükoormaid, mille all ma juba ise ägisen."

Karistamist, eriti laste karistamist on peetud alati elu normaalseks osaks ja meil on tõepoolest õnnestunud kuidagi ellu jääda kogu seda vägivalda kogedes. Noh, mis siis ikka, jäime ellu. Kuid vägivalla kogemise tõelised traumeerivad tagajärjed ilmutavad ennast lähisuhtes, sest lapsena alandust ja vägivalda kogedes hakkame suureks kasvades armastust seostama alanduse ja vägivallaga ning samu kogemusi alateadlikult oma suhetes otsima ja looma. Seemned allutamisele, peksmisele, vägistamisele, väänamisele ja allumisele on ammu idanema pandud, enne, kui me ise arugi saime. Need mehhanismid on väga sügavad ja tugevad ning seepärast lähevad mööda põlvkondi edasi nii vaesus, viha, alaväärsus, vägivald, alkoholism kui seksuaalne väärkohtlemine. Kõik valusate kogemuste võtmed on lapsepõlves. Nii raskeid asju, nagu lapsepõlves kogetakse, ei pea sa enam kunagi taluma. Kõik hilisem on sama kogemuse kordus ja seda võimendatakse nii kaua, kuni aru saadakse, millega tegu on. Kui nähakse läbi, siis on õppetund ka tehtud.

Mõned õppetunnid on kergesti märgatavad, nagu vägivald, alkoholism ja lapse hülgamine. Paljud on aga varjatud ja siis veedame suure osa elust, et neid üldse üles leida, märgata ja taibata, millega on tegu.