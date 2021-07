Arhetüüpide maagia: 10 mehetüüpi, keda iga naine oma ellu vajab

Kellele arhetüüpide teema huvi pakub, saab end naise arhetüüpidega iseseisvalt lähemalt ja sügavuti kurssi viia. Kui enda jaoks mehe arhetüüpe ning erinevaid tahke lahti mõtestasin, siis analüüsisin neid naise vajaduste spektrist. Seda tehes jõudsin järeldusele, et naine vajab pikaajaliselt õnnelik olemiseks vähemalt kümmet meest. Jah, kümmet! Ja superäge, kui need kõik kümme meest oleksid peidus ühes isikus.

Katrin Saali Saul on toonud välja neli peamist naise arhetüüpi: tütarlaps, armastaja, perenaine ja kuninganna, millest kaks esimest tähistavad naiseliku olemisviisi pehmemat poolt ja kaks viimast pigem mehelikumat-ratsionaalsemat. Naine, kes on endas sügavuti läbi tunnetanud kõik neli, elab lihtsustatult öeldes täisväärtuslikumalt ning tema kohanemisvõime elu erinevates valdkondades on tunduvalt sujuvam ja toimetulek väljakutset pakkuvate olukordadega kordi oskuslikum.

Olin kunagi päris loll mees - mitte intellektuaalselt, kuivõrd tundeküpsuselt. Kui see alasti tõde mu teadvusse jõudis, otsustasin sellest hetkest alates võtta enda elu ja kulgemise eest ise täieliku vastutuse, tehes omalt poolt kõik võimaliku selleks, et õppida sügavuti tundma enda mehelikkust, selle erinevaid kihte ning loomust. Ühtlasi mõistsin, et ei saa uurida meest, seejuures tundma õppimata naist. Pidu! Kaks kärbest ühe hoobiga.

Mis on pikaajalise õnneliku suhte saladus? Tõenäoliselt vastaks kaheksa inimest kümnest sellele olulisele küsimusele üldtuntud käibefraasiga, et armastus, austus ja ausus enda partneri vastu. Kollektiivsed tõed ongi tihti klišeed, aga kasu on neist vastustest sama palju kui vihmaperioodil õues pesu kuivatamisest.

1. Romantik, kes toob või saadab naisele spontaanselt ise või kulleriga lilli, trühvelkomme, kontserdipileteid ja üllatab sind aeg-ajalt sellega, et toob hommikusöögi voodisse. Haarab naise rohkem kui kord aastas sülle, musitab, kallistab, saadab loomingulisi armastuskirju, tantsib või armatseb enda kallimaga paduvihmas või lambanahal kamina ees. Kui mees oskab veel näiteks käsitseda mõnda muusikainstrumenti peale enda isikliku vilepilli, siis on see naise hingele ainult lisapai.

2. Mässajast paha poiss kulub marjaks ära siis, kui naine vajab põhjust argirutiinist põgenemiseks või värskust suhtesse. Kui tööpäev on stressirohke, kolleegid ussitavad või ülemus on mölakas ning astud koduuksest sisse päevast muserdatuna ja vajad maandust, siis võtab see mehetüüp sind vastu õrna laksuga teie pepule, haarab enda tugevate käte vahele, kostitab Prantsuse suudlusega, mis lõppeb kirgliku armatsemisega köögilaual või maja trepikojas. Lükkab perspektiivi paika ja pärast seda ei tundu ükski töömure piisavalt oluline, et lasta sel enda ülejäänud elu kuidagi negatiivselt mõjutada.

3. Filosoof, kellega tähistaevast vaadates maailma parimat kuueeurost veini libistada ja arutleda inimpsühholoogia, arhetüüpide või eksistentsi olemuse üle. Kes me oleme, kust tuleme ja kuhu me teel oleme? Selline mees on võimeline astuma tüüpilistest mõttemallidest väljapoole ning suuteline vaatlema ja arutlema elu üle originaalsest vaatenurgast lähtudes. Koos saate teineteisega nauditavat verbaalset ping-pongi mängides maailma enda ümber ja sees paremini lahti mõtestada.