11 silmiavavat ja sügavmõttelist tsitaati Rumilt, mis õpetavad sind iseendasse uskuma

Tuntud Pärsia müstik, filosoof ja luuletaja Rumi on jätnud järeltulevatele põlvedele suure vaimse pärandi. Tema sõnades on kaastunnet, tingimusteta armastust ja mõistmist. Temalt on palju erinevaid õpetussõnu, kuid alati on neis soovitus järgida oma intuitsiooni ja usaldada oma sisetunnet. Ta mitte ainult ei uskunud, vaid teadis, et armastuses ja kogu meie eksistentsis leiame me õige tee just iseennast kuulates ja usaldades.