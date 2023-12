Viirpuu viljad aitavad südamehaiguste ja unetuse vastu

Ida-Euroopas leidub 40 liiki viirpuid, millest farmakoloogiliselt on enam uuritud verevat viirpuud. Lääne-Euroops on uurituim tömbilehine viirpuu.

Millist viirpuud eelistada? Selle kohta on ilusasti öelnud ukraina rahvameedikud: kõige paremini aitab see viirpuu, mis kasvab oma aias. On märgatud, et elumajade lähedusse istutatuna hakkab viirpuu rohkem vilju kandma, seda tänu mesilaste tegevusele.