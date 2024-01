Margus Vaher: kuidas mehele esimesel kohtingul endast kustumatu mulje jätta?

Mis sind elus kõige rohkem õnnelikuks teeb? Mis su unistused on, mille tahaksid kindlasti teoks teha? Milline oli viimane tõeline väljakutse ja eneseületus su elus? Kui jätaksid kõrvale enda professionaalse elu, siis kes sa tegelikult oled? Selliseid küsimused on mõnusalt avatud, jätavad su vestlusepartnerile mulje, et oled tema isiksusest siiralt huvitatud ja sügav naine.

Kui mees on hea välimusega, tee kompliment tema iseloomu kohta. Kui mitte nii hea välimusega, siis vastupidi - leia aspekt, mis sulle meeldib, ja ütle talle, kui mehelik ja intelligentne ta on või et ta naeratus on ilus või habe seksikas. Mees hakkab särama nagu jõulukuusk ja kellele ei meeldiks inimesed, kes panevad enda vestluspartneri end hästi tundma.

Kõige paremini toimib kohtumisel vestluse alguses näiteks see, kui jagad mõnda enda viimase aja elamust - näiteks, et käisid eile õhtul Guns N' Rosesi kontserdil ja Axl pani megalt ja Slash on endiselt tulikuum, ning sellele järgneb küsimus, mida tema sel õhtul tegi või milline oli viimane kontsert, mis temale elamuse pakkus. Paneb inimese kirglikult rääkima milleski, mis talle väga meeldib, ning mõjub mõnusa jäälõhkujana.

Tõenäoliselt olen keskmisest rohkem oma elus kohtingutel käinud ja sellest lähtuvalt mõned tähelepanekud. Juba USA-s tudengina ühe suve ukselt uksele raamatuid müües sain selgeks, et naeratus on inimese parim visiitkaart - polegi oluline, kas silmadega või hammastega. See avab ukse avatud suhtlusele, mõnusale energiale ja jätab teist kohe esmapilgul hea mulje. Kui räägime edasisest, siis muidugi oleneb palju, kas olete kohtunud Tinderis, peol või sõbra sünnipäeval, aga olen märganud, et hea kohtingu retsepti võiks kuuluda mõned koostisosad, millest paar-kolm välja toon.

Kuna ta kahtlemata mõne küsimuse ka sulle tagasi põrgatab, siis on hea, kui oled enda vastused samadele küsimustele samuti läbi mõelnud ning seeläbi tunned end kindlal pinnasel mõnusa intelligentse vestlusega. Kui sinna liita ka veel muhe huumor, suur annus spontaansust ning sinu hoolitsetud ja naiselik välimus, siis on loodud kõik eeldused, et sobivuse ja vastastikuse meeldivuse korral jõuab teie suhtlus kindlasti ka järgmise deidini.

Kohtingutest veel nii palju, et mehed on väga visuaalsed ja on suutelised märkama ka pisimaid detaile. Mina isiklikult olen võimeline pärast esimest kohtumist naisega kirjeldama üksikasjalikult tema silmi ja pilku, visandama paberile tema huulekuju, keha ligikaudsed proportsioonid ja tean, mis ehteid ja kingi ta kandis. Ma tõenäoliselt märkasin ka tema kõnnakut, kas seal oli nõtke puuma sees või mitte, kas ta oli hoolitsetud, lõhnas hästi, ning tema miimika, kehakeele ja kallistuse järgi otsustada, kas mulle meeldib tema füüsiline lähedus, kas ta on lahke ja soe ning milline ta võiks voodis olla.

Seega, kui tõesti tahad mehele muljet avaldada, siis ei tee kahju, kui välimuses enda tugevustele rõhute, samas ei saa miski su sisemise sära vastu või seda varjutada. Mina näiteks naudin väga ka spontaanseid esmakohtumise plaane öösel kell kaks linnas autoga tiir teha, linnahalli katusel veini juua või hommikul kell kuus väike rabamatk teha. Ja selle kõige juures naudin ma eelkõige just loomulikkust ja seda, et naine on meigita, äkki isegi dressipükstes ja veidi väsinud. Sellise stsenaariumi puhul kaifin seda, kuidas naine sellise osalise alastuse (ilma meigi, kontsakingade ja perfektse garderoobita) välja kannab. Nii et kui sul just röntgensilmi pole, siis vahel on selline stsenaarium ka päris kihvt.

Kuid mis esmakohtumise puhul kõige olulisem - ole sina ise ja unusta maskid! Ära püüa paista parem, targem ega seksikam, kui sa tegelikult oled. Varem või hiljem selgub niikuinii tõde ja siis on kukkumine sellevõrra kõrgem. Parem on meeldida inimesele sellena, kes tegelikult oled. Ning minu esialgne soovitus end veidi ette valmistada ning küsida avatud küsimusi on lihtsalt selleks, et end enesekindlamana tunneksid, soodustada kohtingu spontaanset ja avatud kulgemist ning saada kiiremini aimu, millise inimesega sul teisel pool lauda tegemist on!

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Margus Vaheri raamatust "Tee mehe südamesse".