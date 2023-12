MURRA MUSTRIST VÄLJA: kuidas lahendada probleeme ja muuta oma uskumusi?

Kuidas muuta oma uskumust, mis ei teeni meie hüvangut?

Sa pead kõigepealt uskumust märkama, teadvustama. Uskumused ja tunded ei ole aga samad asjad. Uskumused võivad olla aastakümneid või isegi aastasadu ja -tuhandeid levinud ja juurdunud arusaamad rahva hulgas. Näiteks on uskumus, et kui must kass läheb üle tee, siis see toob õnnetuse. Kui nüüd uskumus lahti lahata, siis kas kass toob õnnetuse? Ei too. Kass on täiesti kõrvaline tegelane, aga oli aeg, kus viimne kui must kass taheti ära hävitada. Kass ei mängi siin muud rolli, kui et jookseb üle tee, aga inimeses käib nõks läbi ja kohe on uskumus platsis, et nüüd minul peab minema halvasti.

Ja läheb ka, kui inimene ikka midagi väga usub. Aga mitte musta kassi pärast. Kogu aeg vahid ja oled hirmu täis, et kuskohast küll see õnnetus nüüd tuleb. Kui midagi väga kardad, siis selle ka saad.

Või võtame teise uskumuse: kui soolatopsi laua peal ümber ajad, lähed ämmaga tülli. No ja kui juhtud kogemata soola laiali puistama, siis hakkad ämma peale mõtlema ja muudku heietad igasugu mõtteid, kuniks saadki riiu. Siis on hea öelda, et näe, soolatops ajas meid riidu. Aga sa ju ise tekitasid selle riiu, sest tõmbasid alateadlikult riiu energiat ligi.

Kõige hullem uskumus vana paradigma järgi ongi see, et inimkond ei usu, et minuga võiks midagi toredat juhtuda tänu mulle endale, tänu sellele, et ma ise loon seda toredust. See on nii juurdunud uskumus, et keegi teine peab mind õnnelikuks tegema. Aga siis sa jäädki seda aega ootama. Või kui midagi viltu läheb, siis mina olen nagu süütu lapsuke, aga kõik teised on süüdi.

Uskumuse muutmiseks aitab juba sellest, et kui järgmisel korral läheb must kass üle tee, siis sa võtad teda kui lihtsalt üht musta kassi, kel oli vaja parasjagu ühelt teepoolelt teisele jõuda. Ei ole tarvis hakata igasugu hookuspookusi sinna juurde mõtlema ja ennast üles kütma. Kui jääd rahulikuks, siis ei juhtugi midagi halba ja õhtuks oled kogu kassiloo unustanud.

Kuidas lahendada probleeme?