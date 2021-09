Kuldne saialill - tõhus ravimtaim, mis toob leevendust nii külmetushaiguste kui vähi puhul

Saialillel korjatakse põhiliselt õisi (aga vahel ka lehti, sagedamini neist värskena salvi tegemiseks). Korjata soovitatakse päikeselise ilmaga pärast hommikukaste kuivamist, sobivaima ajana suvel kella 10 ja 13 vahel. Siis on ravitoime kõige suurem, sest saialilles rohkesti leiduvaid eeterlikke õlisid (ta ühte head ravikomponenti) on hommikupoole ja päikesepaistega taime maapealses osas kõige rohkem. Korjamisel võib külge jääda kuni 3 cm pikkune õievars.

Saialille on meil varasemail aegadel peetud ka ilmaennustajaks . Leiti, et kui ta õied on suvehommikul kella seitsme paiku veel kinni, hakkab sel päeval vihma sadama.

Maailmas on saialilledest aretatud palju erinevaid sorte, nii liht- kui ka täidisõielisi, neid on hele- ja tumekollaste, ruugete ja pruunide õitega, mida botaanikud küll õisikuteks nimetavad. Mitmel sordil võib aga õite värvus kombineeruda oranžist roosani. Lehed on üldiselt mahlakalt rohelised, kuid esineb ka kollasekirjusid.

Taimeperekonna 20-30 liigi seas on nii mitme- kui ka üheaastaseid, Eestis on levinum üheaastane liik (C. officinalis), mis armastab päikeselist kasvukohta ja millel on päikesena säravad kollased õied.

Kuivatamiseks soovitatakse võimalikult hämarat ja sooja kohta, kuid temperatuur ei tohiks ületada 40-45 °C. Laotatakse laiali õhukese kihina ja segatakse sageli. Kuivatamise võib lõpetada, kui õisik kergesti pudeneb. Säilitamisaeg on maksimaalselt 2 aastat.

Kulinaaria

Päikeseliselt kollane saialill on kena nii aias peenral kui ka toas vaasis, kus ta püsib värskena nädala või kauemgi. Kuid vaid vähesed teavad, et see taim on ka söödav. Süüa kõlbavad nii õied, lehed kui ka seemned, olles sel viisil tarvitatuna ka tervist kosutavad.

Saialillede vastpuhkenud õied sobivad kaunistuseks nii soolaste roogade kui ka magustoitude juurde. Kuid mitte ainult. Neid võib panna salati, pudru või booli sisse. Toidutegemisel lisatakse saialille kroonlehti riisile, kalasupile, juustule, võile, omletile, kookidele, küpsistele ja saiakestele.

Tuntumate roogade hulka kuulub ka õunakeedis saialillega. Valmis keenud õunakeedisele lisatakse ühe liitri kohta 1-2 klaasi peenestatud saialilleõisi (ka õiepõhjad tuleb eelnevalt õhukesteks viilutada). Õied segada keedisega, kuumutada keemiseni ja tõsta tulistesse purkidesse. Sulgeda õhukindlalt. See keedis on ka ravim kopsupõletiku, palaviku jms korral.

Rahvameditsiin on kasutanud põhiliselt kuivatatud õisi, aga ka lehti ja varsi. Kreeka, brasiilia, hiina, indiaani ja paljude teiste rahvaste rahvameditsiinis on saialill väga populaarne juba ammustest aegadest peale. Nii olid muistsed egiptlased kindlad saialille noorendavas jõus ja kasutasid teda mitmel otstarbel. Roomas elanud vanakreeka arst Dioskorides on oma teoses "Materia medica" märkinud, et saialill teeb rahulikuks, ravib maksa-, sapi- ja põrnahaigusi ning aitab südant. Sellega on saialille tähtsamad raviomadused ka nimetatud.

Ravimpreparaatide valmistamine