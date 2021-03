Seks vajab head energiat: kust seda saada?

Kaalium on vajalik kõigi organite normaalseks toimimiseks, eriti südame ja lihaste jaoks. Seksi vaatevinklist on tegemist elemendiga, mis tagab lihas- ja närviaktiivsuse, normaalse happe-leeliselise tasakaalu, mis on tarvis suguhormoonide tootmiseks. Kaaliumipuuduse korral on inimene pidevalt väsinud ega suudaks oma seksuaalfantaasiaid realiseerida. Kaaliumi poolest on rikkad soja, kuivatatud puuviljad, banaanid, pähklid ja seemned, riisi- ja nisukliid, petersell, liha ja avokaado.