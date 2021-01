Veri kehas liikuma: lihtsad harjutused, kuidas aktiveerida vereringet ja ennetada haigusi

Pearinglus, käte-jalgade "suremine" ja pidev külmatunne jäsemetes on viis, kuidas keha annab märku kehvast verevarustusest. Kahjuks on see üpris levinud probleem. Kui jätame kõrvale konkreetsed südame- ja veresoonkonna haigused, siis on vereringe häirete kõige levinum põhjus istuv elustiil, sundasend ja vähene liikumine. Kasuks ei tule ka stress, ülekaal, suitsetamine ja magamatus. Probleem võib vanusega süveneda, sest kõrgemas eas muutuvad veresooned jäigemaks ja see halvendab verevarustust veelgi.