15 praktilist nippi, kuidas tulla toime igapäevase stressiga

Peame endale teadvustama, mis on need asjad, mis meis stressi tekitavad, ning tuvastama varajased stressimärgid, et saaksime astuda samme nende ennetamiseks. Kui aga stress on juba arenenud tõsiseks probleemiks, peame astuma olukorra parandamiseks vajalikke samme. Siin on paar soovitust pinge ja stressi maandamiseks raamatu "Kuidas vabaneda stressist ja muretsemisest" autorilt Dale Carnegielt.