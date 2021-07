Signessa Kalmus: kiire kehakaalu langetamine toob kaasa omad ohud

Tervislik kaalulangetamine on aga pool kuni üks kilo nädalas, seega saab kuue nädalaga maksimaalselt kuus kilo alla võtta. Samas peab arvestama, et kaalukaotuse suurus päevas, nädalas jne on väga individuaalne. See oleneb sellest, kui palju on ülekaalu, millise koostisega see on, kaua on ülekaalus oldud ja milliste meetmetega kaalu langetatakse.

Super kiireid ja radikaalseid tulemusi lootes võivad tekkida ohtlikud käitumismustrid:

* liiga madal toidu energiasisaldus, mida tekitavad paastupäevad, dieedid, osade vajalike toitude vältimine jms;

* liiga suure koormusega või sage füüsiline trenn.

Mõnikord unustatakse ära, et elus püsimiseks vajalikke toitaineid on kõige parem ja õigem saada toidust, mitte toidulisanditest. Toidus on toitained õiges vahekorras ning nende imendumine sealt on kõige parem. Süües saledaks on õigeim viis.

Aeglaseks kaalulangetamiseks on mitu põhjust

1. Nälgimise puhul läheb organism üle nn säästurežiimile ning kaalulangetamine võib hoopis seiskuda.

2. Organism vajab aega kohanemaks kaalu langemisega. Kokkukukkumine liiga vähese söömise tagajärjel on veel kõige parem tagajärg, võib minna ka hullemini.

3. Liiga madala energiatarbimise juures ei saada kindlasti kõiki vajalikke toitaineid. Uuringud on näidanud, et aeglase kaalulangetamise puhul (kui inimesed hindavad ümber oma liikumis- ja toitumisharjumused) suudetakse saavutatut ka paremini säilitada. Sellistel puhkudel ei teki ka nn kaalulangetamise jojo-efekti, kus kiirele langusele järgneb tõus (tihti alustatud kaalupunktist suuremagi numbrini), sest inimene ei ole muutnud mitte oma toitumisharjumusi, vaid saavutanud kaalulanguse nälgimise või imelike toidukombinatsioonide abil.