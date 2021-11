5 nippi, kuidas vabaneda segadusest oma elus

5 soovitust, kuidas tuvastada ja vähendada segadust elus

1. Korrasta kodu

Sa võid arvata, et tead üsna hästi, mis on kodus kasulik ja kasutu, kuid kui aus olla, oleme me kõik tagavarade kogujad. Võta kõik asjad ükshaaval ette ja küsi endalt: "Kas ma tõesti vajan seda? Kas ma olen seda viimase aasta jooksul kasutanud? Kas keegi teine võiks seda kasutada?"

Kui suudad süstemaatiliselt lahti saada kõigest liigsest oma kodus, siis mõjutab see pikas perspektiivis kõvasti ka Sinu edukust. Sinu kodu peab olema koht, kus Sa segadusest puhkad!

2. Tuvasta, millised Sinu tegevustest ei ole tulemuslikud

Kõik me kulutame natukene aega igasugustele mõttetutele tegevustele ja tihti tunneme, et meie elus on liiga palju sebimist. Kui tunned, et oled ummikusse jooksnud, siis tuleb kindlasti appi võtta erinevad viisid elu kiiresti ja lihtsalt korda seada. Kui oled endaga aus, siis tead, millised regulaarsed tegevused ei ole tulemuslikud ja võibolla isegi mitte nauditavad. Lõpeta kasutute asjade tegemine ja hakka tegema neid asju, mida Sa pead tegema. Siis oled ka ise imestunud kui palju Sa saavutad. Ei tohiks minna kaua, kuniks oluliste asjade tegemine saab Sinu igapäevaseks süütundevabaks harjumuseks.

3. Veeda aega ainult nende inimestega, kellega koos oled õnnelik

Üks lihtsamaid ajakulutamise lõkse on lävimine negatiivsete inimestega. Need inimesed, kellega end ümbritsed, mõjutavad Sinugi tuju ja lihtne on langeda negatiivsuse spiraali, kuskohast ei olegi nii kerge põgeneda. Õpi neile "ei" ütlema ja veeda enam aega selliste inimestega, kes on positiivsed ja innustavad. Nende seltsis veedetud aeg tundub väärtuslikuna ja koged üha enam positiivseid kogemusi.

4. Tee asjad ära ja vähenda seeläbi oma tegemiste nimekirja