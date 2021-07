Iidne viis Kõiksuse Teadmiste kõnetamiseks - visiooniotsing

Mäletan, et 18-aastasena ülikoolis esimesel kursusel bioloogiat õppides ja visiooniotsingutest midagi teadmata tekkis mul tugev tunne, et pean ühe öö üksinda looduses veetma. Läksingi siis ühel õhtul Tartust Ahja jõe äärde Kikassaarde, teel nägin veel suuri koeri, kes metsas jahti pidasid ning kohale jõudes istusin jõekaldal maha. Tegin väikse lõkke ja olin üksinda varakevadises öös. Tegelikult sugugi mitte üksinda, sest minu ümber oli kogu maailm. Kui õhtused linnud laulmise lõpetasid, jäi küll vaiksemaks, aga ikka oli palju hääli, mida teravalt ja kohati kerge kõhedusega jälgida. Taevas muutusid tähed nähtavaks ja niimoodi ühe koha peal istudes nägin ma tegelikult esimest korda, kuidas tähistaevas minu pea kohal end Põhjanaela ümber pööras. Järsku kostis täitsa minu kõrval jõevees solinat ning nähtavale ilmus väike pea ja siis piklik keha. See oli naarits, kes tuli uurima, milline olend on tema valdustesse tulnud ja mida ta seal teeb. Naarits uuris mind mõnda aega, nagu tervitades ja oma maailma vastu võttes ja läks siis jõkke tagasi. Hommikul läksin unega võideldes Tartusse tagasi.

Ma ei saa öelda, et ma sain sellest ööst konkreetse visiooni kogu eluks, aga ma olen üha rohkem veendunud, et on olemas teatud arhetüüpsed kogemused, mis lihtsalt on meile inimeseks olemisel vajalikud, peaaegu võrreldavad käima õppimisega. Üksinda looduses oldud öö on üks nendest, ka tähistaeva liikumise tajumine, kohtumine vabalt elava metsloomaga ja mitmed muud kogemused, mida sel kujul kusagilt mujalt pole võimalik saada.