10 lihtsat moodust halva kolesterooli vähendamiseks

Kolesteroolil on ülioluline roll aju kaitsmisel: see toimib antioksüdandina, aidates parandada mälufunktsioone ja ära hoida neurodegeneratiivseid haigusi. Seega, kui tegu pole just harvaesineva geneetilise haigusega (nt familiaarse hüperkolesteroleemiaga), tuleks statiinide võtmisest kindlasti hoiduda ja valida alternatiivne, elustiili ja toitumisharjumuste muutmist hõlmav lähenemine.

Tunnustatud autori ja holistliku arsti dr. Jon Barroni sõnul on kolesteroolitaseme langetamine arstirohtude (statiinide) abil sama mõttekas, kui tunda heameelt oma auto üle, millel te ohusignaalid lahti ühendate... Probleemi näiline kadumine ei tähenda, et selle tekkepõhjus kadunud oleks. Pealegi mõjuvad statiinid rängalt meile olulise energiavitamiini Q10 tasemele, mis põhjustab omakorda südameprobleeme, raskelt kulgevaid lihashaigusi (nt. rabdomüolüüsi), jõuetust ja vähki. Statiinide abil liigmadalaks surutud kolesteroolitase paneb suurema pinge alla aju, mis peab hakkama maksa asemel nüüd ise kompensatoorselt kolesterooli tootma. See ülepinge võib viia masenduse, depressiooni, alkoholilembuse, kuritegeliku ja agressiivse käitumise ning muude sõltuvuste väljakujunemiseni.

Siiski tuleb märkida, et üldkolesteroolist palju olulisem näitaja on LDL- ja HDL-kolesterooli vahekord ehk kehas oleva nn. halva ja hea kolesterooli suhe , mis peaks olema alla 2,5:1. Kogukolesterooli ja HDL-i suhe peaks olema alla 4,2 :1.

Et kolesterooli ainevahetus toimiks õigesti, peab toidus olema piisavalt B-grupi vitamiine (B3, B6, B9 ehk foolhapet), C-vitamiini, kroomi, magneesiumi ja mangaani. Oluline on jälgida, et toit ei sisaldaks liigselt kiirelt veresuhkrut tõstvaid rafineeritud tooteid: valget jahu, suhkrut, alkoholi, kuna kolesterooli tootmine suureneb vastuseks insuliinipuhangule. Seega, kui süüa kiirelt imenduvaid süsivesikuid, lööb see lakke nii insuliinitaseme kui kolesterooli tootmise. Iseenesestmõistetavalt tuleks hoiduda ka suitsetamisest, kuna see mõjub kahjustavalt veresoonte tervisele.

Järgnevalt olgu välja toodud taimed, ained ja meetodid, mis kolesteroolitaset optimeerida aitavad. Või nagu on öelnud kuulus Saksa taimetark Maria Treben "Ei ole veel loodud haigust, mille vastu Jumal taime poleks loonud."

Kiudainerikkad toidud vähendavad kolesterooli imendumist sooltes, seovad üleliigse ja ja aitavad kehast väljutada. Tasub meeles pidada, et kiudaine on TAIMNE kareaine, seega loomsed toidud (sealhulgas kiuline ja raskeltnäritav liha) seda ei sisalda. Parimad kiudained on selleris, kapsas, õuntes, ubades, läätsedes, selleris, kuivatatud ploomides, tatras, täisteraodras ja -kaerahelvestes. Nisukliide ja üldse teraviljaga ei maksaks siiski üle pingutada, sest järjest rohkem esineb varjatud gluteeni- ehk nisuvalgutalumatust, millest inimesed ise teadlikudki ei pruugi olla. Kui tunned teravilja (sh nisukliide) söömise järel raskustunnet ja tundub, et seedimine pigem aeglustub, võib kahtlustada talumatust.

Omega 3 rasvhapped tõstavad HDL kolesterooli taset ja vähendavad kolesterooli oksüdeerumise ohtu. Omega 3 rasvhapped toimivad põletikuvastaselt ja hoiavad vere voolavana. Parimaks Omega 3 allikaks on rasvane külmaveekala: heeringas, makrell, sardiinid ja lõhe. Samuti saab Omega 3 rasvhappeid lina-, kanepi-, kõrvitsa- ja chiaseemnetest ning nende õlidest.