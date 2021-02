Osho: kas ma pean ennast unustama, et oma ego kaotada?

Sa ei pea ennast unustama, et ego kaotada. Tegelikult oled sa selle unustamisega saanud. Sul on tarvis ennast meeles pidada - mitte unustada, vaid meeles pidada. Sa pead muutuma teadlikumaks ja ärksamaks; sa pead üles ärkama. Sa pead nägema, kes sa oled; mitte see, nagu sulle on räägitud: et sa oled naine; et sa oled mees; et sa oled hindu, kristlane, valge või must - mitte see, nagu sulle on räägitud. Sa pead minema enda olemuse sisse kuni seesmise tuumani ja nägema, kes sa oled. Selle nägemise, selle meelespidamisega ego kaob. Kui tuleb valgus, siis pimedus kaob. Kui peetakse meeles tõelist mina, siis ebareaalset pole enam tarvis. Ja sul pole vaja sellest loobuda - sa lihtsalt ei leia seda.

Aga me elame egos ja on väga võimalik, et leiame sellele uusi toetuspunkte. Iga oma teoga me toidame seda; isegi nende tegude puhul, kus sa pole tegija, ütled, et teed seda ise. Inimesed ütlevad: "Ma hingan." Mõtle, kui absurdne see on. Kui sina hingad, siis sa ei sure kunagi: surm tuleb ja seisab sinu ees ja sina muudkui hingad edasi. Sa ei pruugi surmale kuuletuda, sa võid öelda: "Ma ei lõpeta hingamist." Sa ei hinga, hingamine pole sinu teha, pole sinu tegevus -see toimub. Sina ei saa hingata. Kui hingamine peatub, siis peatub. Kui järgmist hingetõmmet enam ei tule, ei saa sa midagi teha. Hingamine toimub, aga inimene on teinud sellest tegevuse või vähemalt arvab, et on. Sa ütled: "Ma armastan." See on täielik mõttetus. Sa ei saa armastada, sa ei saa mitte armastada. Armastus toimub, seda ei tehta. Mida sa saad armastusega peale hakata? See kas toimub või ei toimu. Kui püüad seda teha, siis on see midagi võltsi ja pole üldse mingi armastus. Siis on see ainult näitlemine. Kui sul kästakse mõnda meest või naist armastada, siis mis sa teed? Sa teed tühje žeste: sa kallistad ja suudled ja teed kõiki õigeid liigutusi, aga üldse mitte armastusega. Kogu see asi on mehaaniline! Ja see toimub igal pool maailmas. Naine peab armastama oma meest, mees peab armastama oma naist - see on teatud kohustus, mis tuleb täita. Sellest saab etendus, näitlemine. See pole päris, seetõttu pole see rahuldust pakkuv, ei too rahulolu, rahuldust.