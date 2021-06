Täna on 6.06! Milline on selle numbri ajalooline, vaimne ja numeroloogiline tähendus?

Number kuus on täiuslikkuse ja harmoonia number. See on ka loomise ja inimese number. Antiikajal peeti Vahemeremaades number kuute maailma numbriks. Budism kõneleb inimese kaheteistkümnest meelevõimest, millest kuus on sisemised ja kuus välised.

Number kuus on ka armastuse ja abielu number, seega on tänane päev soodne aeg kihlumiseks või pulmade pidamiseks.

Muistsed hiinlased uskusid, et inimesel on kuus tunnet - tigedus ja rõõm, piin ja nauding ning armastus ja viha.

Kreeka matemaatik Eukleides pidas kuut esimeseks täiuslikuks numbriks seepärast, et see on kolme esimese numbri summa. Pütaagorlased aga seetõttu, et too number asub paarisarvudest (2,4,6,8,10) keskmisel kohal. Platon pidas kuut esimeseks arvude süsteemi täiuslikuks numbriks, kuna see on esimene summa, mis jagub liidetavadega. Niisugusena tähendas see tema jaoks harmooniat ja tasakaalu, tõi inimestele õnne ning edendas ilu ja tervist.

Täringul on kuus kõige suurem arv, kuid õnnenumbriks sai ta tänu sellele, et vürflil võrdub vastasolevate külgede punktide summa seitsmega.

Kuus on omamoodi täiuslik number ka tänapäeva loodusteaduses - just nii palju on aine põhiosakesi.

Nõid Anete on kirjutanud: "Number 6 on tõsine number, mis püüdleb täiuslikkuse poole. Number 6 soovib lõpetatust ja lõpu tunnet enam kui ükski teine number. Kui number 6 end sinu elus ilmutab, siis tõenäoliselt ootab sind ees periood, mil käed-jalad on tööd täis. Samas võib number 6 sümboliseerida seda, et sinu elus on palju lahtiseid otsi, mis tuleks sõlmida enne kui saad edasi liikuda. Number 6 puhul tuleks kriitilise pilguga üle vaadata oma toidulaud, igapäevased harjumused ja kohe kindlasti tuleks endale koostada igaks päevaks graafik ning sellest kinni pidada."