Millised on sinu ootused ja vajadused suhtes? Tee koos partneriga läbi suhtevajaduste määramise harjutus

Need on kümme kõige olulisemat suhtevajadust:

1. Hoolivuse väljendamine tegudes

2. Seksuaalne rahuldatus

3. Intiimne vestlus

4. Koos vaba aja veetmine

5. Täielik usaldus ehk ausus ja avatus

6. Atraktiivsus

7. Finantsiline tugi

8. Kodune tugi

9. Perele pühendumine

10. Uhkusetunne partneri üle

Kui paluda mehel reastada oma tähtsamad vajadused ja naisel omad, siis sageli on tulemus erinev. See tähendab, et need, mis mehel on tipmise kolme seas, ei pruugi naisel nii ees olla ja vastupidi. Mis juhtub, kui me rahuldame mingit vajadust, mis meie arvates partneril on, aga tegelikult pole see tema jaoks tähtis? Näiteks naine näitab igati oma hoolivust välja ja mees teeb naisele üle päeva seksuaalse alatooniga lähenemiskatseid, aga kummagi jaoks pole see vajadus number üks. Meie pingutused lähevad siis tühja ja võib-olla isegi pahandavad teist inimest, mis jällegi võib tekitada ühelt poolt frustratsiooni, et me oleme niisama rapsinud, teisalt aga ka ärritust teise tänamatuse pärast. Heast kavatsusest võib saada tüliõun.

Harley rõhutab, et kui partnerid ei täida pikemat aega üksteise viite kõige olulisemat suhtevajadust, siis jõuab nende suhe karile (võib alata kõrvalsuhe või suhe täitsa lõppeda). Kui aga teadlikult teineteise tähtsamaid suhtevajadusi rahuldada ning hoiduda suhte mürgitajatest, siis võib suhe ja armastus kujuneda nii tugevaks, nagu see polegi veel seni olnud. Esimese sammuna on vaja mõlemal tuvastada, mis on partneri tähtsaimad suhtevajadused.

Harjutus See harjutus on pärit W. Harleylt, aga olen seda omalt poolt täiendanud. Võta kümme paberilipikut ja kirjuta igaühele üks suhtevajadus. Kui tahad hea kaasa olla, siis tee talle ka üks komplekt, nii et kokku on kakskümmend lipikut. Pange kümme suhtevajadust enda jaoks olulisuse järjekorras pingeritta. Püüdke mõelda laiemalt kui tänane päev, üldistada.