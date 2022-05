Täna on 5.05! Mis on selle numbri ajalooline, vaimne ja numeroloogiline tähendus?

Juba iidsetel aegadel arvati, et number viis on inimese number, esindades inimese kahte kätt, kahte jalga ja pead. Sellest lähtuvalt luges Pythagoras inimest mikrokosmoseks, ehk täielikuks universumi vasteks.

Endisaegsed hiinlased uskusid, et inimesel on viis meelt ja igaüks tajub asju viiel erineval moel. Viis on ka erinevaid maitseid, mida inimene suuga tunneb - soolane, mõru, hapu, kibe ja magus. Erilise õnnistusena võib inimene kogeda viit asja - pikka iga, rikkust, tervist, elujõudu ja loomulikku surma.

Hinduismis on kõneldud inimese viiest omadusest, milleks on kuju, tähelepanuvõime, teadvus, teadmine ja tegutsemine. Jumal Shivat on kujutatud viienäolisena.

Budismis seostub viis inimese vaimse arenguga. Selle viis jõudu ehk balat on usalduslikkus, tarmukus, täpsus, keskendumisvõime ja tarkus. Viis takistust mediteerimisele ning meelte selgusele on viha, tuimus, laiskus, ärevus ja kahtlus.

Astroloogias ja keskaja alkeemias ühendati viit planeetide ja algainetega (Merkuur ja vesi, Veenus ja metall, Marss ja tuli, Jupiter ja taimeriik, Saturn ja maa). Viiendat algainet otsides sai alkeemikutel sellest numbrist ka elu loova ja kaitsva vaimu sümbol.

Ka vana nõiamärk pentagramm on viieharuline. Kosmilise sümbolina kujutab see makrokosmost (universumit) peegeldavat mikrokosmost (mikromaailma). Keskajal soosisid pentagrammi lisaks kabala pooldajatele ka alkeemikud. Makrokosmose sümbolina ühendati pentagramm nende nelja algainega, mida inimene selle abiga valitseda saab. Tipud, millele pentagramm toetub, tähendavad maad ja tuld, külgteravikud õhku ja vett. Ülespidi suunatud tipp märgib viiendat elementi, eetrit, mida saab tõlgendada ka universumit valitseva jõuna või kõigest materiaalsest vaba puhta vaimuna.