5 väekat ja vitamiinirikast kevadist "supertoitu", mis võiks olla igaühe söögilaual

Lõpuks ometi on saabunud kauaoodatud kevad! Pungad puhkevad, puumahlad on liikvel ja mullast pistavad pea välja esimesed jõudu ja väge täis kodumaised terviseturgutajad. Inimesed on läbi aegade osanud hinnata ja kasutada söödavaid metsikuid taimi, mis pakuvad vitamiine ning turgutavad keha ja meelt. Ka praegusel ajal, kus vitamiinid ja mineraalained on apteegis purkides lihtsalt kättesaavavad, tasub sammud seada metsa ja niidule, et korjata endale peotäis puhast, hästi imenduvat ja looduslikku "supertoitu".

Loe, millised on need lihtsad ja kättesaadavad jõutoidud, mis pakuvad sulle tervist ja elujõudu. Pea ainult meeles, et korjata tasub neid taimi puhtast kasvukohast, mitte teede äärest.

Võilill - ravim saja häda vastu

"Võilill on üks kõige täiuslikum taimne toit Maa peal. Kõik elujõulised toitained on esindatud ühes allikas ja parimas vahekorras, nii et keha saab siit kõik suurepäraselt kätte," ütleb herbalist Gregory Tilford.

Mis teeb võilille nii kasulikuks? Selles lilles on bioloogiliselt aktiivsete ainete pakett, mis aitab kehal kasutada neid väga efektiivselt. Üle 64 toitaine ja tervist toetava ühendi on siis leitud just võililles. Nad sisaldavad rohkem beetakaroteeni kui porgandid, rohkem kaaliumi kui banaanid, rohkem letsitiini kui sojaoad, rohkem rauda kui spinat, ääreni täis A, C, E vitamiine, tiamiini ja riboflaviini, kaltsiumi, fosforit ja magneesiumi. Kõik nende kombinatsioonid on maksa jõuliselt toetavad, verd puhastavad, aneemia peatajad, nägemise parandajad, kolesteroolitaseme reguleerijad, vererõhu reguleerijad ja palju palju muud. Võilill kiirendab ainevahetust ja soodustab seedimist, seega on ta väga kasulik näiteks neile, kel probleeme kaaluga. Lisaks puhastab võilill maksa jääkainetest ja aitab alandada vere suhkrutaset.