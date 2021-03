Nõuanded meestele: õpi oma naisega rääkima kvaliteetaja keeles

Kvaliteettegevustega kaasnevad sellised ilusad asjad nagu mälestused, mida veel kaua meenutada. Teist saab üks neist paaridest, kes võib meenutada ühist hommikust jalutuskäiku mererannal, kevadet, mil te oma lilleaia rajasite, kuidas te jänest taga ajades kõrvetada saite, esimest ühist meistrivõistluste külastust, suusapuhkust, mille rikkus ära jalaluumurd, ning seda imelist ja värskendavat tunnet, mis sind valdab, kui te pärast pikka matka koos kose all seisate. Need on armastuse mälestused.

Kuidas selliste tegevuste jaoks aega leida, eriti kui te mõlemad tööl käite? Aega tuleb võtta, täpselt nagu lõuna- või õhtusöögi jaoks. Miks? Sest see on sinu abielu jaoks sama oluline nagu söök sinu tervisele. On see keeruline? Kas see eeldab planeerimist? Jah. Kas see tähendab, et sa pead loobuma mõnest oma tegevusest? Võimalik. Kas see tähendab, et sa teed ka asju, mis sind nii väga ei huvita? Kindlasti. On see seda väärt? Kahtlemata. Mida sina sellest saad? Naudingu elust naisega, kes tunneb end armastatuna, ja teadmise, et oled õppinud rääkima tema armastuse keeles.

Kvaliteetaja keele vestmik

Õnnitlused kvaliteetaja keele õppima hakkamise puhul! Keegi ei õpi uut keelt üleöö. Siinkohal anname väikese spikri hetkedeks, mil headest mõtetest puudu võib tulla.

Austa seda, et su naine on kas "öökull" või "lõoke". Planeeri kvaliteetaeg tema graafiku järgi. Pane äratuskell varasemaks või joo kohvi, et kauem üleval püsida - peaasi, et ta tunneks, et koos veedetud aeg on eriline.

Ohverda mõni enda lemmiktegevus, et leida aega oma naise jaoks: loobu laupäevahommikusest golfist, jäta üks korvpallihooaeg vahele, loobu ebaolulisest töökohtumisest. Sellega edastad sa võimsa sõnumi - et su naine on olulisem kui need tegevused.

Tehke nimekiri "Meie 10 parimat koosolemise hetke". Valmis saades võrrelge oma nimekirju, et näha, kui palju teie mälestusi kattub.