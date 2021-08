Need 10 asja juhtuvad sinu kehaga siis, kui sinu süda murdub

1. Füüsiline valu. Kuigi pealtnäha koged sa vaid hingevalu, avaldub valu ka väga füüsiliselt peavaluna, kõhuvaluna või ka reaalselt valudena südamepiirkonnas.

2. Suurenenud stress. Sinu keha läheb pingeseisundisse ja muutud tundlikuks kõikidele füüsilistele ja vaimsetele ärritajatele. Nutt on kerge tekkima ning sa ei suuda leida leevendust pea millestki.

3. Söögiisuhäired. Sa võid kogeda seda, et sinu isu on täiesti kadunud ning igasugune mõtegi söögist tekitab sinus iiveldust. Samas võid täheldada ka meeletut söögiisu tõusu ja tunnet, et ainus, mis sulle pisut parema enesetunde tekitab on toit.

4. Depressioon. Inimesed kogevad emotsioone erineva tugevusega ja paljud meist, eriti need, kellel puudub lähedastest koosnev tugisüsteem, kogevad üksindust, tühjustunnet ja seda, et millelgi pole enam tähtsust.

5. Keskendumisraskused. Kui sinu sees on tugev valu ja kurbus, siis on paratamatu, et mõte liigub ikka ja jälle tagasi selle valu allika juurde. See aga tähendab seda, et kõik muu jääb sinu tähelepanust ilma, mistõttu võid kogeda raskusi tööl, koolis ja sõpradega suheldes.

6. Südame rütmi aeglustumine või kiirenemine. Uuringud on näidanud, et kurbus, stress ja depressioon mõjutavad sinu südame tööd ning vastavalt sellele, kas koged pigem ärevust või tunnet, et ei hooli millestki, hakkab süda lööma kiiremini või aeglasemalt.

7. Eraldatus. Võid tunda, et sa ei soovi mitte kedagi näha ja sa ei suuda inimestega suhelda. Tunned, et iga pingutus, mida pead tegema, on sinu jaoks liig. Olgu selleks riidesse panemine, teiste juttude kuulamine, viisakas suhtlemine jne.

8. Unehäired. Ka uneprobleemid võivad avalduda kahte moodi - unetusena või sellena, et soovid terved päevad voodis veeta ja ainult magada.

9. Nõrgenenud immuunsüsteem. Meie emotsionaalne tasakaal ja heaolu mõjutavad väga suurel määral kogu meie organismi tervist ja harmooniat. Kui sinu vaimne tasakaal on paigast ära, siis oled ka viirustele ja haigustele vastuvõtlikum.