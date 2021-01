Põhjala mütoloogia: ilmapuu Yggdrasill ja üheksa maailma

Niflheimr asub Helheimrist madalamal tasandil ning seda on peetud viimasest süngemaks ja troostitumaks kohaks, kuhu saadetakse need, kes on eluajal toime pannud raskeid kuritegusid ja teinud palju halba. Arusaam, et Niflheimr on põrgu, on arvatavasti tekkinud ristiusu mõjul. Niflheimr on tegelikult jää- ja külmavaldus. Seal elavad hallahiiud. Allilma rännanud šamaanid teavad, et kuigi toore ja tahumatu loomuga, on hallahiiud kõiksuse vanimad ja väekamad olendid, kelle kätes on piiritu tarkus. Hallahiidude meelest eksisteeris Niflheimr enne Muuspelli. Külmus kui universumi algseisund oli olemas enne tuld ja kuumust ning on nendest palju võimsam. Kes soovivad kasutada väga mõjukat maagiat, peaksid seda jõudu kindlasti arvesse võtma.