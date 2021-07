Sise- ja välismaailma tasakaalustamine ehk algelementide väe olemus

Ometigi on ka meie, inimeste koosnemises palju enamat kui vaid organid, koed, rakud, kromosoomid, DNA jne. Meis kõigis on olemas ka ürgollused ehk teisisõnu algelemendid - see, millest kõik koosneb, mis on kõige ja kõigi algne essents ehk olemus.

Peagu kõikides vanades kultuurides on see teadmine olemas olnud. Ja mitte lihtsalt teadmisena, vaid ka oskusena. Elementidega suhestumine, nendega arvestamine ja vajadusel nende tasakaalu muutmine võib tunduda müstilise alkeemiana, ometigi on siin paljugi seda, mida me kasutame pikemalt juurdlemata tänagi. Selleks, et vaigistada palavikku, soovitatakse juua jahedat vett. Selleks, et kustutada tulekahju, on vaja vett. Selleks, et taim kasvaks, on vaja vett. See kõik tundub nii tavaline, et me ei vaevugi mõtlema, milline on peen elementide mäng selle loo taga.

Elemendid

Kõige sagedamini nimetatakse nelja klassikalist elementi - maad, vett, õhku ja tuld -, millele vahel liidetakse juurde ka viies ehk kõigi nelja eeldus ja alus - kvintessents ehk eeter või ilmaruum või akasha. Viiendat elementi võib tõlgendada ka kui midagi, mis asub sealpool materiaalset maailma.

Ladinakeelne väljend elementum, kust on elementide sõna ka eesti keelde jõudnud, arvatakse tulevat sellest, et selle aluseks on tolle aja tähestiku metafoor l-m-n ja elementum on nende tähtede hääldus (el-em-en). Kas see on nii ja mis võib selle kolme kaashääliku taga veel peituda, on juba mõningane spekulatsioon.

Elementide lood vanas Euroopas

Babüloonia mütoloogias räägitakse jumalatest, kes võivad justkui olla nelja elemendi väljendused või kvaliteedid: meri, maa, taevas ja tuul.

Vana-Kreekas usuti viie baaselemendi olemasolusse, millel kõigil oli isegi oma sümboolika. Need olid maa, vesi, õhk, tuli ja eeter. See arusaam on tugevalt mõjutanud eurooplaste mõtteilma ja kultuuri. Kreeka filosoofid on lausa debateerinud, milline oli ürgneelement, millest kõik muu on alguse saanud. Vahel nimetati neid kõiki ka juurteks.