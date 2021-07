Suhteterapeut selgitab: millest tekivad suhteprobleemid?

Psühholoog Sue Johnson ütleb: "Oleme pikka aega oletanud, et täiskasvanuna kasvame välja intensiivsest läheduse, hoolitsuse ja lohutuse vajadusest, mis sidus meid lapsena nendega, kes me eest hoolitsesid; ning et täiskasvanuna tekkinud romantiline kiindumus on peamiselt seksuaalne. See on täiskasvanute armastuse täielik moonutus. Vajadus sõltuda ühest erilisest inimesest -teadmine, et kui me "hüüame", on ta meie jaoks olemas - ei kao kuhugi. Tegelikult jääb see vajadus püsima hällist hauani."

Suhetele mõjub halvasti seegi, et meil ei ole ühist platvormi. On justkui naistejutud (nagu Eesti Naises ja Annes & Stiilis) ja meestejutud (nagu Ehitajas ja Spordis). Aga kus on meie jutud? Kus on see koht, kus saame rääkida asjadest, mis puudutavad meid mõlemat - nagu paarisuhe? Praegu saame parimal juhul rääkida ettevõttest või kodust ja aiast, mis on ka muidugi oluline. Kuid inimese elukvaliteet oleneb just suhete sügavusest ja turvalisusest. Suhted määravad, kui õnnelikud või õnnetud oleme. Head suhted vähendavad ärevust ja depressiooni ning teevad meid tugevamaks - nii vaimselt kui füüsiliselt. Seevastu halb suhe suurendab stressi ja depressiooniriski, mis võib muuta meid emotsionaalselt tuimaks ja vähem empaatiliseks. See on aga suhtele hukatuslik.

Suhtumine "kaks korda käisin paariteraapias, ei aidanud" ei vii samuti sihile. Me ei eelda, et teeme kaks korda kõhulihaste harjutusi ja saame six-packi või et õpime kahe tunniga ära hiina keele - nii ei saa me ka arvestada, et kahest korrast nõustaja juures piisab.

Paljud ei oska luua paralleele oma käitumise ja tagajärje vahel. Alati on ju kergem süüdistada partnerit, kedagi kolmandat või näiteks elu keerdkäike. Et oma käitumismustrit muuta, on vaja järjepidevust, pidevat tegelemist endaga. Terapeudina tean, et vähestel jätkub selleks julgust ja/või püsivust. Inimesed, kes on väga ebakindlad, ei tunnista endale, et ei saa hakkama, ega suuda seetõttu küsida ka abi. Nad lajatavad kogu oma pahameele partneri peale välja, tehes nad probleemide korral ainuvastutajaks.

Emotsionaalseid vägivallatsejaid leidub nii meeste kui naiste hulgas. Aga on ka palju selliseid mehi ja naisi, kes on väga toredad, südamlikud, hoolivad. Olen oma kabinetis mitmeid kordi kuulnud väidet: "Mina ei ole veel kohanud ühtegi toredat meest (naist)!" Terapeudina võin aga öelda, et kui kõik mehed (naised) on halvad, tuleb pilk endasse pöörata ja küsida: kuidas ma selline sitamagnet siis olen? Mida ma ei oska veel näha, et lasen kogu aeg seda läbi? Mida ma pole veel ära õppinud?

Kuulen palju sildistamist mõlemalt poolelt, nagu " mehed on sead" või " naised on mõrrad". See ei ole eluterve ning viib meid ainult teineteisest kaugemale ja suuremasse konflikti. Me kõik oleme elus haiget saanud vähemalt ühe mehe või naise käest - on selleks siis ema või isa, õde või vend, naine või mees. Mõned on saanud haiget lausa mitme mehe või naise käest. Aga siin ei tohi teha üldistust ja panna süüd poolele inimkonnale. Minagi olen haiget saanud mitme mehe käest, ent mehed on minu jaoks siiski pühad. Mehed on kaitsjad, turvalisuse loojad, hoidjad, suuremeelsed, lahked ja heade naljade toojad tumedatesse hetkedesse. Jah, on väärkohtlejaid, kes ütlevad partnerile inetuid sõnu, nagu "tropp" või "pane suu kinni", tõstavad häält ega pea kokkulepetest kinni. Paljud isegi ei tea, milline käitumine tähendab emotsionaalset väärkohtlemist. Nii et annan siin definitsiooni.

Kõigi suhteprobleemide allikas on hirm, et partner ei olegi see turvaline inimene, kellele saame toetuda, kui elu sisse sõidab. Kui me ei ole suhtega rahul, hakkab enamik meist teist süüdistama ja eemale tõmbuma. Selle asemel et tunnistada oma hirme ja vajadusi ning otsida kontakti hetkedel, mil tunneme end ebakindlalt.

Küsimused, mida me aju suhtes esitab, on: "Kas ma saan sinu peale loota? Kas sa oled minu jaoks olemas?" Kui vastus on "ei" või "võib-olla", aktiveerub kohe me roomajaaju, mis kontrollib võitle-või-põgene-reaktsioone. Teadlane Jaak Panksepp avastas, et imetajate aju on reguleeritud nii, et kiindumusisiku hetkelist kadumist märgatakse kohe (meie, inimesed, märkame ka emotsionaalset eemaldumist), mille tagajärjel vallandub paanika. See vallandub igasuguse eemaletõrjumise ja mahajätmise ohust. Partneri eemaldumise või hoolimatuse tajumine teeb haiget. Samuti teame ajuskaneeringutest, et füüsilise valu ja suhtega seotud valu neuraalne töötlemine kattuvad täiesti otseselt, mis selgitab, miks oleme nii tundlikud hingevalule. See mõjub kehale samamoodi nagu füüsiline valu. Ja veel üks oluline mõistmine: tänapäeval me teame, et tegelikult on meeste kätes võim, mis puudutab suhteid. Just mehed on need, kes otsustavad oma tegevuse või tegevusetusega ära, milline kvaliteet ja tulevik suhtel on.

Enamasti tahavad mehed suhtes rohkem seksi, vähem konflikte ja seda, et naine imetleks neid. Aga probleem tekib, kui mehed ei mõista, et saavad seda siis, kui nad on usaldusväärsed ja turvalised naise jaoks. See tähendab, et sa teed seda, mida ütled. Et kohtled naist lugupidavalt (arvestad tema arvamusega otsuste tegemisel, kuulad teda, nii nagu soovid, et sind kuulatakse, kui sul mure on, ei solva teda, ei kutsu teda inetute sõnade või nimedega, ei karju ta peale, ei ähvarda teda). Kõik see, mida kutsume elementaarseks viisakuseks ja mida ootame teistelt.