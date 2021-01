Talvine nahahooldus: kuidas õigesti toita ja niisutada oma keha külmal ajal?

Ehk on see üllatav, aga tegelikult ei ole vaja peale duši all käimist end sugugi kreemitada. Vahel kusagil ujulas või spaas tundub küll, et ma olen ainuke, kel pole kolme erinevat kreemipotti erinevate kehaosade jaoks.

Ometigi - ka mul on suhteliselt kuiv nahk. Olen ka kunagi olnud kehakreemide sõltuvuses, kuid nüüd hiljuti, kui sattusin spaas massööri juurde, kes kasutas mineraalõlisid, tundsin end terve päev nagu mingi kilepakendi sees olevat. Pärast sauna ja tõsist koorimist alles sain normaalse tunde tagasi. Ilmselt seetõttu, et ma pole enam harjunud selle "kihiga", mida paljud kosmeetikatooted kehale tekitavad. Jah, tunne võib korraks olla mõnus, nahk on sile ja siidine, aga naha normaalne hingamine on takistatud, ja veel hullem - varsti "nõuab" nahk uut doosi. Kui kasutad midagi, milleta enam ei saa, on tegemist ilmselgelt vale tootega, mis tekitab nahale ja kehale sõltuvuse.