Palju õnne, Eesti! 24 tsitaati meie maast, rahvast ja vabadusest

12. See rahvas üksi võib oma vabaduse peale julge olla, kellel liha ja leib omaenese päralt on. - Carl Robert Jakobson

11. Vabadus, elu vabas riigis tähendab ju ennekõike seda, et me ise saame korraldada oma elu ega pea kelleltki ülevalt selleks luba saama. - Toomas Hendrik Ilves

7. Meid, eestlasi, on niivõrd vähe, et iga eestlase siht peab olema surematus! - Jaan Kross

6. Ärme aja segamini iseseisvust ja vabadust. Iseseisvaid riike on maailm täis. Riike, kus inimesed on vabad, kus nad saavad öelda, mõtelda, arvata nii nagu tahavad - nagu meie oleme nüüd saanud juba aastaid - on paraku palju vähem. - Toomas Hendrik Ilves

3. Tean olendit, kes talub vangistust veelgi paremini kui amuuri roninastik, võtab toitu vastu väga hästi ja - mis eriti positiivne näitaja - erinevalt roninastikust, kes vangistuses ei anna järglasi, isegi paljuneb, kui talle selleks ainult võimalusi anda. See olend mõtles välja vanglad, aga üks magusamaid sõnu ta suus on "vabadus". - Fred Jüssi

15. Vabadus on kätte tulnud, selle saamine on unustatud nagu unustatakse sünnitusvalu. Vastsündinu on toonud kaasa hoopis hoolt ja kohustusi ning vaeva ja vastutust. - Lehte Hainsalu

16. Just eestlaste truudus oma väärtushinnangutele ja meie sõprade poolehoid eesti jonnile lubavad meil täna ja homme arvestada nende abi sarnaselt, aga tõhusamalt kui minevikus. - Lennart Meri

17. Ühel päeval tuli kõrgemalt poolt käskkiri: "Tänasest päevast alates on kõik kodanikud kohustatud tundma end vabadena." - Arvo Valton

18. Kõigist raskustest hoolimata on Eesti õppinud selgeks ühe olulise tõe: kui tahad, et sind koheldakse riigina, tuleb ka käituda riigina. - Lennart Meri

19. Ainult meie ise saame otsustada selle üle, mis on Eestile ja Eesti rahvale kõige parem. Nii jääb see ka edaspidi, see on meie kohus riigi loojate ja kaitsjate ees. - Toomas Hendrik Ilves

20. Eestlane on nagu puu väljal: vaatad läänest, on niisugune, vaatad idast, naasugune ja nõnda teistestki ilmakaartest. - Fred Jüssi

21. Eesti on võrreldes Venemaaga nagu eskimo süst. Supertanker vajab 16 meremiili, et ümber pöörata, kuid eskimod võivad teha täispöörde koha peal. - Lennart Meri

22. Eesti ei saagi kunagi valmis. Ta kasvab paremaks ja tugevamaks. Ta küpseb avatumaks ja suuremaks. Meie ühise armastuse ja hoolimise toel. - Toomas Hendrik Ilves

23. Eestlased ei ole mitte kärbsed, kes täna sünnivad ja homme surevad, vaid üks vana ja visa rahva sugu, kes ammu juba maailmas on elanud ja ka pärast meid veel kaua kestma saab. - Jakob Hurt

24. Eesti riik on kulukas ja Eesti riik on kallis. Ta on kulukas kodaniku rahataskule ja ta on kallis kodaniku südamele. - Lennart Meri

Allikas: Tsitaat.com