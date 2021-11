Arstid ja surm: millal tuleks elustada ja millal lasta väärikalt minna?

Probleem pole seega mitte selles, et arstid ja teised meditsiinitöötajad püüavad kõige kiuste inimest alati elus hoida. Probleem on selles, et kui inimene on elus ja piisavalt teadlik toimuvast, et ise langetada otsus, kas ta tahab sel kombel edasi elada või mitte (pärast seda, kui arst on tema elu päästnud), siis ei anta talle õigust omaenda elu üle otsustada, olgugi et arstile oli sama õigus antud! Teisisõnu, patsiendil on pärast operatsiooni vähem õigusi võrreldes kirurgiga, kes teda opereeris. Enamasti pole patsientidel mingis olukorras võimalik öelda: "Teate, olen väga tänulik, et mu elu päästsite, aga ma ei taha sellisena edasi elada. Ma tahan surra." Neil on vähem otsustusõigust kui arstil! Arstid võivad kriitilistel hetkedel otsustada patsiendi elu ja surma üle, aga patsient ise seda teha ei saa. Seega pole probleem selles, et arst langetab alati valiku elu kasuks ja teeb kõik meditsiiniliselt võimaliku, et inimesel elu sees hoida. Küsimus polegi selles! Kui patsiendil ei ole elutestamenti, siis peavadki arstid igati võitlema just nimelt selleks, et see inimeneise võiks langetada omaenda otsuse, kas ta soovib, et teda kunstlikult elus hoitaks või mitte, kui tema elu kvaliteet on väga halb. Või siis tuleks tagada, et selle otsuse teeb kas patsiendi usaldusisik või hooldusõigusega isik või tema lähedased.