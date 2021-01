Astroloogia ja seks | Milline on parim sodiaagimärk, kellega sängi jagada?

Jäär

Jäärad on loomuselt seiklushimulised ja eksperimentaalsed, seega ole valmis ja naudi saadud kogemusi. Jäärad on ka tuntud petjad kui suhe üksluiseks muutub, seega ära hoia tagasi, proovi uusi asju ja sind ootab ees põnev ja nauditav tee.

Sõnn

Sõnnid on kogunud tuntust pööraste voodikaaslastena, aga ainult sel juhul, kui neil on selleks kalduvus. Kui suudad anda neile õige suuna kätte, on hea võimalus, et su sõnnist partner täidab kõik su pööraseimad unistused.

Kaksikud

Kaksikud on väga intellektuaalsed, mis tugevalt võimendab nende seksikaid ja võrgutavaid omadusi. Nii kaua kuni suudad nende mõistust kütkestada, on füüsilised kasutegurid kirjeldamatud.

Vähk

Vähkide jaoks on seks poeesia asetatud liikuvusse- kuid kirglikul ja elavdaval viisil. Kui sa hindad tuju ja rütmi, on seks vähiga rohkem nagu kolmeosaline triller-novell kui lihtsalt luule.

Lõvi

Lõvid on tuntud kuid parimad seksipartnerid. Nad janunevad tähelepanu keskmes olla, kuid see tähendab, et neil on voodis ka suur juhirolli täitmise kohus, et nende fantaasiad teoks saaksid. See sobib hästi kellele iganes kirglik lõvi partneriks peaks saama.

Neitsi

Paljud arvavad, et neitsi on häbelik, kuid see on ainult väline kest. Nende peas, kehas ja hinges asetseb aastakümnete jagu allasurutud fantaasiaid ja täideviimata soove. Kui sa suudad võita nii neitsi südame kui usalduse, võid kogeda aastatepikkust kirge ainuüksi ühe ööga.

Kaalud

Kaalud on voodis ülimalt otsekohesed. Nad on voodikunsti ülimad meistrid. Juhul kui sul ei ole erilisi kiikse, teavad nad ideaalselt, kuidas sulle mõnu teha.

Skorpion

Skorpionid kipuvad olema tulised ja agressiivsed ja neil ei ole kunagi probleeme leidmaks kaaslast, keda õhtu lõpus koju tuua. Skorpion suudab sulle kinkida metsikult rahuldava öö (või isegi nädala), aga kui otsid midagi pikemaajaliselt, on suur tõenäosus, et saad pettumuse osaliseks.

Ambur