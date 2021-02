Lase oma ellu armastus | Kuidas leida seda "õiget"?

Deanna, armas, arukas kolmekümneaastane naine , kurtis mitu kuud, et ta ei ole ühegi toreda mehega tutvunud. Tal oli selline idealistlik kujutlus, et ta peaks kedagi "loomulikult" kohtama, ilma ise midagi tegemata. Naise arvates oli "pingutamine" kellegagi tutvumise nimel liiga "kunstlik". Ta pidas ennast meeste suhtes "pirtsakaks" ja ei uskunud, et need mehed, kellest tema huvitatud on, oleksid huvitatud sellisest inimesest, kes "kõvasti pingutab". Kuna ta keeldus osalemast vallalistele mõeldud üritustel, ei kasutanud kohtingufirmade teenuseid ega palunud abi ka oma sõpradelt, siis istus ta väga paljudel laupäevaõhtutel üksinda kodus. Lõpuks, peale minu pidevat - ja olen kindel, et tema jaoks ka ärritavat - keelitamist nõustus ta osalema ühel vallalistele mõeldud üritusel, vaatamata sellele, et tundis ennast seal häbelikult ning piinlikult. Kuid sel samal õhtul tutvus ta mehega, kes talle päris meeldis ning hakkas temaga kohtamas käima. Kuigi see suhe ei läinud küll täpselt nii, nagu naine lootis, inspireeris see kogemus teda liituma interneti kohtingufirmaga. Viimaste kuude jooksul on ta kohtunud mitme sümpaatse mehega, kes kõik otsivad endale tõsiselt elukaaslast. Üks neist meeldib talle eriti ja nüüd käib ta ainult temaga kohtamas.

Mu süda murdus ja ma nutsin end sel õhtul magama. Ja nii toimivad väga paljud meist. Igatseme kõigest südamest armastust, aga kui on vaja teha midagi konkreetset selle jaoks, siis lööme põnnama. Kuid vaatamata sellele loodame endiselt ja palvetame, et keegi kuskil märkab, kui meeleheitlikult me vajame armastust. Me ei astu ise ühtegi sammu, ainult fantaseerime, et keegi kuidagi kuskilt tulebja päästab meid selle igatsuse käest.

Seitsmeaastasena meeldis mulle TV-saade "Batman". Teglikult meeldis mulle Batman ise. Ta oli kõige mehelikum ja tugevam kangelane. Väikese tüdruku jaoks, kes kasvas ilma isata, oli see igatahes vägev värk. Selle sarja produtsendid nähtavasti teadsid, et enamus vaatajaskonnast on väikesed minestavad tüdrukud, sest ühel õhtul kuulutasid nad välja võistluse - ja auhinnaks oli kohting Adam Westiga, näitlejaga, kes mängis Batmani. Olin ülimalt elevil. Kohtingu võitmiseks oli vaja saata saatesse oma nime ja aadressiga postkaart. Ka mina tahtsin nii väga oma kaarti sinna saata, aga mul oli liiga häbi ja piinlik tunnistada oma emale, et ma tahan võita kohtingut Batmaniga. Lükkasin pidevalt emalt abi küsimist edasi, et seda postkaarti saata. Loosimise hommikul olin masendunud, et polnudki osalenud. Ma ei suutnud taluda mõtet, et mina ei saagi võita. Seepärast hakkasingi fantaseerima, et keegi tundmatu saatis hoopiski selle postkaardi minu eest. Ootasin kannatlikult saate lõpuni, lootes, et vaatamata kõigele hõigatakse siiski võitjana välja minu nimi. Kuid oh häda, olin löödud, kui kuulsin hoopiski teise tüdruku nime, mitte enda oma.

See, kes soovib olla armastaja, peab alustama sellest, et ütleb armastusele "jah"... Armastaja ütleb elule "jah", rõõmule "jah", teadmistele "jah", inimestele "jah", erinevustele "jah". Ta mõistab, et kõigil asjadel ja inimestel on talle midagi pakkuda, et kõiges peitub kõik. - Leo Buscaglia, " Armastus "

Kui ma ütlen, et soovin oma elus kogeda rohkem armastust, siis tähendab see, et pean ka ise olema avatud kõigi nende inimestega suheldes, keda kohtan, ja mitte ainult nendega, kes esmapilgul tunduvad sellistena, kellelt mina saaksin seda, mida mina tahan. Armastus tuleb meie juurde mitmel moel. Meil pole aimugi, millal või kuidas see saabub. Ega milline ta tulles välja näeb. Enamik meist loodab välgusähvatuse sarnast elamust - "üks pilk ja ma teadsin". Sedasorti äratundmiste kirjeldused on sügavalt kinnistunud meie kollektiivsesse teadvusesse ja sellist asja peetaksegi "tõeliseks armastuseks". Kuid on olemas ka teist tüüpi armastus, aeglane ja rahulik, mida sageli kohe esmapilgul ei märgata. See on sedasorti armastus, mis imbub vaikselt sisse nagu suhkur ja sool toidusse, vargsi poeb su südamesse, kui sa ise magad.

Kurdame, et meie elus on nii vähe armastust, aga ise oleme ennast sulgenud oma kaitsevalli taha. Ütleme keregekäeliselt, et soovime rohkem armastust oma ellu, aga see omakorda nõuab, et me poleks kaitsepositsioonis, vaid riskeeriksime olla avatud täiesti uuel tasandil. Paljud on nii ametis teistele mulje avaldamisega, et unustavad täiesti olla ka ise haavatavad. Meie vajadus head muljet jätta pimestab meid ja nii jäävad meil märkamata paljud võimalused luua suurepärast ja tähendusrikast suhet.

Mõnikord kasutame oma selektiivsust vabandusena, et riski vältida. Igatseme armastuse jõududele alistuda, ent soovime samas seda kogemust igakülgselt kontrollida. Deanna kartis tegelikult väga, et kui teised saavad aimu, kui väga ta tegelikult suhet igatseb, siis võib juhtuda, et see lõppeb tema jaoks alanduse või tõrjumisega. Ta kartis, et tema uskumus, et "kõik head mehed on juba võetud" saab ainult kinnitust. Mingil tasandil oligi kergem jääda fantaasiamaailma oma printsi ootama - et küllap ta ühel ilusal päeval ilmub lihtsalt maagiliselt välja, kas keemilises puhastuses, poes või valgusfoori taga. "Seni, kuni ma ei "püüa" teda leida, pole ka pettumus nii suur, kui ta siiski välja ei ilmu," mõtles ta.

Üks kõige armsamaid paare, keda tean, töötas koos aastaid ja alles siis, kui nad mõlemad umbes samal ajal juhtusid oma partneritest lahku minema, märkasid nad äkki ühel tavalisel tööreisil teineteist. Alati me ei tunne kohe ära seda inimest, keda otsime. Seepärast on oluline jääda avatuks ja uudishimulikuks kõigiga, keda kohtame, ja oodata igast kohtumisest parimat. Seda "Õiget" otsides soovime leida inimest, kes täiendab ja tasakaalustab meid. Me loodame, et tal on samalaadsed väärtushinnangud ja arusaamad. Kuid pidagem siinkohal meeles, et me ei otsi ometigi enda klooni. Parim abielu ongi erinevustega harjumine. Mitte keegi ei ole täpselt samasugune nagu me ise. Me ei peaks mitte ärrituma, vaid olema tänulikud, et see teine inimene on meist erinev. Ja seetõttu on meil vaja jääda avatuks kõigile uutele ideedele ning kogemustele, mis võivad meile esialgu vägagi võõrad näida.

Uute inimestega tutvudes jääge neutraalseks, kuid vastuvõtlikuks. Suhelge, kuni saate aimu sellest, mida neil omalt poolt teile anda on. Inimene võib olla suurepärane, aga ta ei pruugi olla avatud armastusele. Jälgides teise inimese käitumist, saate teada, kas te sobiksite. Kui inimene on järjekindel ja teeb seda, mida lubab, on tundlik ja hooliv teie ja teiste suhtes, siis võite end juba pisut rohkem avada. Kui ta aga ütleb näiteks, et tal on "kohustuste foobia", kui ta ei pea sõna või käitub lugupidamatult ja hoolimatult teie või teiste inimeste tunnetega, siis ärge avage ennast. Me ei saa lubada oma suurel igatsusel armastuse järele meid pimestada - me peame teise inimesega põhjalikumalt tutvuma, et mõista, mida tal sellel ajahetkel meile pakkuda on.