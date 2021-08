5 nõuannet Anthony Robbinsilt, kuidas asuda juba täna oma elu positiivses suunas muutma

"Loodus on pannud inimese valitsejateks kaks sõltumatut isandat; valu ja naudingu... ja need valitsevad meid kõiges, mida teeme, kõiges, mida ütleme, kõiges, mida mõtleme: iga pingutus, mille teeme nendest vabanemiseks, vaid näitab ja kinnitab seda." Jeremy Benthamm

Miks inimesed ei püüa oma lähisuhet parandada, minnes näiteks teraapiasse, või miks nad ei lähe lahku, et edasi liikuda. Sellepärast, et nad teavad - muutus viib tundmatusse, ja enamik inimesi usub, et tundmatus on palju valusam kui olemasolev suhe. Nagu ütleb vanasõna - parem pool muna kui tühi koor. Need põhiuskumused ei lase meil hakata tegutsema selle nimel, et oma elu muuta.

Kui tahame intiimsuhet, siis peame üle saama hirmudest hülgamise ja haavatavuse ees. Kui kavatseme luua firma, siis peame ületama oma hirmu turvatunde kaotamise ees. Tegelikult, enamik asju, mis on elus väärtuslikud, nõuavad, et läheksime oma närvisüsteemi põhilise tingituse vastu. Me peame hakkama saama oma hirmudega, ületades loomupärased reaktsioonid, ja paljudel juhtudel muutma selle hirmu oma jõuks. Enamasti ei saa see, mida me kardame, kunagi tegelikkuseks. Näiteks hakkavad paljud inimesed kartma lennukiga lendamist, kuigi sellel foobial on väga nõrk alus. Nad on lugenud ajalehest lennukatastroofidest ja väldivad nüüd lendamist: nad lasevad sellel hirmul end valitseda. Aga me peame keskenduma sellele, et elaksime olevikus ja reageerime sellele, mis on tegelik, mitte hirmudele, mis seostuvad kunagi minevikus juhtunuga või sellega, mis võib-olla toimub tulevikus.

Põhiline on aru saada, et me ei püüa sageli vabaneda tegelikust valust, vaid püüame vältida olukorda, mille kohta me usume, et see hakkab põhjustama valu.

Teeme kohe mõne muutuse

Kõigepealt kirjuta üles neli asja, mida sa pead tegema, ent oled edasi lükanud. Võib-olla tahad kaalust alla võtta. Võib-olla on sul tarvis lõpetada suitsetamine. Võib-olla pead suhtlema kellegagi, kellega oled tülli läinud, või võtma uuesti ühendust kellegi sinu jaoks tähtsa inimesega.