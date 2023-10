10 motiveerivat soovitust miljonäridelt ja miljardäridelt

1. "Ära juurdle otsuste üle, mis on tehtud. Kui pead midagi otsustama, siis võta endale mõtlemisaega, langeta otsus ja jää sellele kindlaks. Kui sa kaalud ja vaagid varem tehtud otsuseid, siis see tõmbab su tegutsemisindu tagasi ja vähendab motivatsiooni." Bill Gates

2. "Tee midagi, mis loob inimestele väärtust. Kuid ettevõtja jaoks on sageli suur proovikivi tõmmata piir selle vahele, mis on realistlik ja mis on tühi unelm. Analüüsi ennast, ole järjekindel ja tee kõvasti tööd. Nii on sul suurem võimalus edu saavutada." Elon Musk