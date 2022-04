Retsept raamatust "Metsaköök": tee tervislikke ja suussulavaid datlikomme

* Planeeri ette ja mõtle läbi! See on reegel number üks! Siis ei pea üleliigset kaasa tassima.

* Vali kohta, vali seda hoolikalt, see on ju ka osa sööginaudingust. Eriti kui sul on priimus - siis võid ju süüa teha praktiliselt ükskõik, kus kohas. Muuli peal, paadis, kivi otsas... Seal, kus meeldib, seal teegi.

* Ühekordseid nõusid me kohe üldse ei soovita. Esimesel kohal muidugi mure keskkonna pärast. Aga vastikud on need ka. Toit jahtub ja taldrik laperdab, ebameeldiv on süüa. Parem võta kaasa võimalikult mõistlikult päris nõusid. Ei pea olema mingid hüpersuper matkanõud, võib lihtsalt kodust igaühele haarata kausikese ja lusika. Või las igaüks võtab ise oma kausikese. Kui õues söögitegemine juba harjumuseks kujuneb, küll siis jalad viivad ka matkatarvete poodi spetsnõusid kaema.