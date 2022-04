Need on raamatud, mida võiks lugeda iga mees!

"See raamat võiks olla käsiraamatuna kohustuslik kirjandus igale naisele, kes soovib heita sügavamat pilku meeste ja meheliku mõtlemise maailma. Operetis "Mu veetlev leedi" õhkas Mr. Higgins: "Miks ei võiks naine olla nii nagu mees!" Ilmselt on sarnase küsimuse üle - miks ei võiks mees olla nii nagu naine - kas vihasena, kurvana, nõutuna või üllatunult mõnikord pead murdnud vist iga naine. Miks paljudel meestel tekivad õuduskrambid, kui nad kuulevad lauset: „Ma tahan sinuga rääkida!"; kuidas nad suudavad rahulikult tööle keskenduda ka siis, kui teie laps vaevleb palavikus; kuidas on võimalik, et mees pühendab palju enam tähelepanu ja aega oma tööle kui suhtele ja kinnitab samas käsi südamel, et teie suhe on talle väga tähtis; mis meeste peas toimub, kui sa temalt küsid: "Kallis, kas see kleit teeb mu paksuks; miks mees kaotab keskendumisvõime, kui napis seelikus naine talle möödudes naeratab ja mis tunne on mehel olla suhtes ilusa, targa ja eduka naisega? Deida vastab. Ausalt, avameelselt, asjatundlikult. Hea huumoriga vürtsitatult, nii et seda raamatut on mõnus lugeda ka siis, kui sulle näib, et sa tead ja tunned mehi. Selleks, et elada õnnelikus suhtes oma mehega, peab teda mõistma. Deida abiga orienteerud ehk edaspidi meeste hingemaastikul paremini ja enesekindlamalt või siis avastad enda jaoks uusi nüansse, mis rikastavad teie suhet," kommenteerib raamatut psühhoterapeut K. S. Saul. Vaata raamatu kohta lisa SIIT.