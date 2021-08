Šamaan Anu Pahka 13. kuupäeva maagiline rituaal: mured minema

Oota ära 13. kuupäev ja kesköö. Kui sa oled üksi, siis võta tühi purk ja aseta see lauale, pane kõrvale küünal ning süüta see. Võta endale tühi paber ja pastapliiats. Vaata umbes viis minutit küünlaleeki ja mõtle, mis sulle muret valmistab ja hingele haiget teeb, millest sa tahad lahti lasta.

Võta ja kirjuta kõik soovid paberile, ära mõtle, kuidas kirjutad, lihtsalt kirjuta, mis pähe tuli ja millest tahad vabaneda. Peale seda kortsuta paber ja pane see küünlaleegist põlema, aseta põlev paber tuhatoosi, niikaua kui paber põleb, mõtled millest vabaned, kui on jäänud järgi tuhk ja leeki ei ole , ütled : "SEE ON NII JA NII SEE JÄÄB".